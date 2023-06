Morto in un incidente in moto l'attore Treat Williams, star di Everwood: frontale sulla statale in Vermont

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Lutto a Hollywood per la scomparsa di un celebre nome del mondo del cinema e della televisione: a 71 anni Richard Treat Williams è rimasto vittima di un incidente stradale ed è morto. È ricordato soprattutto per la serie Everwood e il film Hair, ma la sua carriera è stata lunghissima e giustamente salutata in queste ore.

Morto in un incidente in moto nel Vermont

La notizia è stata rilanciata nella giornata di oggi, martedì 13 giugno 2023, dalle testate estere: Treat Williams è morto in ospedale dopo uno scontro frontale con un’auto sulla Route 30 della Long Trail Auto, vicino a Dorset nel Vermont.

La polizia dello Stato americano ha ricostruito la dinamica dei fatti così: un SUV Honda stava svoltando in un parcheggio quando ha impattato contro la Honda VT700C dell’attore, che non è stato in grado di evitare la collisione.

È stato trasportato in aereo all’Albany Medical Center, nello Stato di New York, dove è stato dichiarato morto nella giornata di ieri, lunedì 12 giugno. Ferite lievi per il conducente, che non è stato arrestato e attende l’esito delle indagini.

La carriera da Sergio Leone alla serie Everwood

Come per Francesco Nuti, scomparso anche lui nella giornata di ieri, la carriera di Treat Williams è stata una carriera lunghissima: il debutto nel cinema risale al 1976 con Carrel agente pericoloso, quindi tre anni dopo ecco un primo ruolo iconico come quello di George Berger nel musical Hair diretto da Miloš Forman, adattamento grazie al quale ha ottenuto la prima candidatura ai Golden Globes.

Seguono poi importanti collaborazioni come quella con Steven Spielberg per 1941: Allarme a Hollywood, C’era una volta in America di Sergio Leone e In fondo al cuore con Michelle Pfiffer. Ma è per un ruolo sul piccolo schermo che è maggiormente conosciuto dal pubblico generalista in Italia.

Fonte foto: Getty Treat Williams insieme al cast di Everwood in una reunion del 2017

Dal 2002 al 2006 ha interpretato il Dr. Andy Brown, famoso neurochirurgo che si trasferisce nel fittizio paesino di Everwood in Colorado nell’omonima serie. Una delle star dello show, Emily VanCamp, lo ha salutato così: “Le tante volte in cui abbiamo lavorato insieme, sempre meraviglioso ed ero sempre entusiasta per la prossima volta – ha scritto – Vola alto amico mio”.

L’addio di Hollywood a Trent Williams

Sono tante le grandi star che in queste ore hanno condiviso un pensiero e un ultimo saluto a Trent Williams, morto a 71 anni. Justine Bateman, con la quale ha condiviso il palco nel 1991, ha scritto: “Lavorare con lui in Speed ​​the Plough di Mamet a Williamstown nel ’91 è stato l’inizio di una grande amicizia. Dannazione, eri il migliore”.

Lo sceneggiatore e produttore David Simon ha ricordato invece il film che Williams ha girato con Sidney Lumet: “Dopo anni di cronache poliziesche, Il principe della città è stato l’unico film che mi ha fatto credere che qualcun altro sapesse la verità sulla guerra alla droga. RIP a un attore leggendario e un uomo gentile”.

Infine, è arrivato tra gli altri anche il saluto della star del film capolavoro di Sergio Leone, James Woods: “Treat e io abbiamo trascorso mesi a Roma per girare C’era una volta in America. Ci si può sentire molto soli sulla strada durante una lunga ripresa, ma il suo buon umore e il suo senso dell’umorismo sono stati una manna dal cielo. Gli volevo davvero bene e sono devastato dal fatto che se ne sia andato“