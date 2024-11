Calin Georgescu contro Elena Lasconti alle elezioni presidenziali in Romania: chi sono i due candidati

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Colpo di scena sul fronte delle elezioni in Romania. Il Paese, chiamato alle urne nel fine settimana, si è svegliato con il favorito della vigilia, il premier uscente Marcel Ciolacu, che non è neppure riuscito a passare al secondo turno. Al ballottaggio che deciderà il prossimo primo ministro andranno infatti l’ultranazionalista filorusso Calin Georgescu, critico della Nato, e la riformista Elena Lasconi, ex giornalista e sindaca di un piccolo comune.

Il prossimo 8 dicembre i cittadini romeni dovranno scegliere tra i due candidati, entrambi volti nuovi del panorama politico del Paese.

Georgescu, protagonista di una campagna social contro gli aiuti all’Ucraina, ha definito il risultato della notte elettorale (per lui il 22,94% dei voti) “un risveglio sorprendente“.

“L’incertezza economica imposta al popolo rumeno per 35 anni è diventata incertezza per i partiti politici oggi“, ha dichiarato il candidato classe 1962.

Lasconi ha invece ottenuto il secondo posto, grazie al clamoroso 19,17% che ha permesso un sorpasso all’ultimo respiro su Ciolacu (fermatosi al 19,15%).

Un altro candidato di estrema destra contrario al supporto a Kiev, George Simion del partito Aur (Alleanza per l’unità dei romeni), è stato il quarto nome più votato, con il 13,87% delle preferenze. Simion si è congratulato con i suoi avversari, esprimendo soddisfazione per il fatto che al ballottaggio sia arrivato comunque un “sovranista”.

Chi è Calin Georgescu

Nato nel 1962 a Bucarest, Calin Georgescu è un esperto di sviluppo sostenibile con un dottorato in Pedologia e una carriera accademica e amministrativa.

Ha lavorato come consulente per l’Onu e ha ricoperto vari ruoli istituzionali, tra cui quello di segretario generale del Ministero dell’Ambiente e direttore nel Ministero degli Esteri.

Presentatosi come candidato indipendente filorusso alle elezioni del 2024, è noto per il programma “Hrana, Apa, Energie”, che promuove l’autosufficienza nazionale attraverso la valorizzazione dei piccoli produttori locali.

Chi è Elena Lasconi

Elena Lasconi (classe 1972), sostenuta dal partito progressista Usr, è una ex giornalista e attuale sindaca della cittadina di Câmpulung.

Ha ottenuto ampio successo sia tra i giovani che tra gli elettori urbani. Il suo programma include riforme amministrative e miglioramenti nei servizi pubblici, puntando a modernizzare il paese e a favorire l’inclusività.