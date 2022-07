Milano, pescatore scivola nel fiume Adda e muore annegato: cos'è successo

Tragedia in provincia di Milano, dove un pescatore di 69 anni è scivolato nel fiume Adda ed è morto annegato. È successo intorno alle 15 di lunedì 18 luglio. L’uomo, un pensionato del posto, stava pescando lungo l’Adda, nei pressi della centrale idroelettrica di Cornate.

All’improvviso, forse nel tentativo di recuperare alcune attrezzature da pesca, è scivolato ed è caduto nel fiume. Trascinato via dalla corrente, per lui non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato alcune ore dopo.

Tragedia sul fiume Adda, immediato intervento dei soccorritori

A ricostruire la vicenda è Milano Today. Il pensionato stava pescando lungo le sponde del fiume Adda, nel territorio comunale compreso tra Trezzo sull’Adda (Milano) e Cornate (Monza Brianza).

Il luogo della tragedia, Trezzo sull’Adda

Poco prima di cadere in acqua, il 69enne ha emesso un urlo che ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti. Questi ultimi hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono intervenuti, con un elicottero, gli operatori del 118 oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e ai carabinieri della stazione di Trezzo sull’Adda.

La vittima è un pensionato residente in Brianza

Il corpo del 69enne è stato individuato grazie alle ricerche. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato, residente in Brianza.

A quanto pare l’uomo è scivolato nel tentativo di recuperare alcune attrezzature da pesca. Dopo il recupero, la salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Milano.