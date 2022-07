16enne morto annegato nel fiume: aveva cercato riparo dal caldo

Il tentativo di cercare un po’ di refrigerio si è trasformato in una tragedia. È successo a Manchester, in Inghilterra. La vittima, un ragazzo di 16 anni.

Ecco cosa sappiamo del giovane morto in un fiume in Inghilterra, a Manchester, dove si è tuffato per scampare al caldo torrido.

Giovane morto per rinfrescarsi al fiume: la dinamica. La tragedia a Manchester, nel Regno Unito

Certe temperature non sono normali, per il Regno Unito, dove la colonnina del termometro è arrivata a toccare, anche, i 27 gradi, un record per l’isola a nord dell’Europa.

Ebbene il caldo ha spinto un giovane minorenne, di 16 anni, a fare una nuotata a Salford Quays.

Il bagno si è purtroppo trasformato in tragedia. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il giovane in difficoltà. Sul posto sono quindi arrivati vigili del fuoco e sanitari, tuttavia le operazioni di recupero hanno richiesto anche l’intervento di alcuni sommozzatori.

16enne annega nelle acque a Salford Quays: è successo in Inghilterra. Le ricerche

Sono questi ultimi ad aver trovato il corpo del giovane dopo alcune ore di ricerche, che dunque è morto annegato.

“La sua famiglia è stata avvisata ed è assistita da ufficiali appositamente addestrati in questo momento estremamente angosciante”. Sono le parole della polizia di Greater Manchester.

“Le indagini sono in corso ma gli investigatori sono, in questa fase, fiduciosi che non ci siano circostanze sospette”. Insomma non si sarebbe trattato di un attentato alla vita del 16enne, ma una tragedia conseguente alla scelta, da parte di quest’ultimo, di fare un bagno, per sfuggire al caldo.

Caldo torrino, minorenne muore mentre fa il bagno: la polizia sollecita la popolazione a non compiere gesti azzardati

Su Twitter, le forze dell’ordine si sono poi rivolte ai cittadini, esortando questi ultimi a non compiere mosse azzardate nel tentativo di trovare riparo dal caldo: ”I nostri pensieri – così la polizia – sono con la famiglia del ragazzo (…) ma ricordatevi di evitare la tentazione di rinfrescarvi nelle acque libere del fiume”.

“Tutti noi vogliamo combattere il caldo, ma fatelo in sicurezza. Pensate alla vostra famiglia e state attenti ai vostri amici”.