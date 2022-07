Santa Severa, bambino di 2 anni annega in mare: cosa è successo

Tragedia a Santa Severa, litorale della provincia a nord di Roma: un bambino di 2 anni è morto annegato. I I medici della Croce Rossa hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il piccolo all’ospedale Bambino Gesù, dove è stato constatato il decesso.

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Messaggero’, il bimbo, stava giocando a riva con la sorellina. I due stavano trascorrendo una giornata al mare assieme alla baby-sitter che, forse a causa di una distrazione, non si è accorta di quanto stava succedendo. Il piccolo è caduto in acqua e non è riuscito a rialzarsi, annegando.

I genitori che erano al lavoro a Roma, dove la famiglia risiede, si sono precipitati in ospedale, dove poco dopo il piccolo è morto.

I militari della stazione di Santa Marinella e della Compagnia di Civitavecchia stanno acquisendo le testimonianze della baby sitter e dell’uomo che ha prestato i primi soccorsi.

Il luogo dell’accaduto

L’episodio è avvenuto nello stabilimento Nuova Oasi sul lungomare Pyrgi, a Santa Severa.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.