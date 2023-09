Meta valuta l'introduzione di account Facebook e Instagram a pagamento nella Ue: le rivelazioni del Nyt

Il New York Times ha spiegato che Meta, di cui fanno parte Facebook e Instagram, sta valutando la possibilità di introdurre in Europa account a pagamento privi di pubblicità.

Perché Meta vuole introdurre l’alternativa a pagamento

Meta starebbe pensando a una simile iniziativa, riferisce sempre il quotidiano della Grande Mela citando alcune fonti, per dare una risposta alle autorità di regolamentazione dell’Unione europea nell’ambito delle nuove norme sull’antitrust previste dal Digital Markets Act.

Quindi, con l’opzione di abbonamento, laddove realmente verrà garantita una simile soluzione, gli utenti non visualizzeranno più gli annunci pubblicitari.

In tale modo Meta metterebbe a disposizione un’alternativa a coloro che decidono di navigare sui social senza essere disturbati dal servizio basato sugli spot, che utilizza l’analisi dei dati personali.

Gli account senza pubblicità

Coloro che pagheranno per l’abbonamento a Facebook e Instagram, quindi, non saranno più costretti a vedere la pubblicità nelle app, hanno detto le fonti al Nyt. Fonti che hanno preferito parlare anonimamente perché non sono ancora state prese decisioni definitive e i piani sono ancora confidenziali.

Se dovesse arrivare un simile servizio, Meta potrebbe risolvere le preoccupazioni sulla privacy e su altri controlli da parte delle autorità di regolamentazione della Ue.

Meta – ha spiegato sempre il Nyt – non smetterà comunque di offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci nella Ue. Non è ancora chiaro quale sarebbe il prezzo per avere le versioni a pagamento e quando l’azienda potrebbe realizzarle.

Il “no comment” dei vertici di Meta

Un portavoce di Meta, interpellato dal Nyt, ha preferito non commentare le indiscrezioni.

Per quasi due decenni il core business di Meta, che di recente ha licenziato parecchi dipendenti, è stato focalizzato sull’offerta gratuita di servizi di social networking alle persone e sulla vendita di pubblicità alle attività che hanno l’obbiettivo di raggiungere un determinato target di pubblico.

Mettere a disposizione un servizio a pagamento potrebbe portare alcune aziende a riprogettare i loro prodotti per conformarsi alle norme sulla privacy dei dati, in particolare in Europa.