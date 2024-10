Morto Liam Payne degli One Direction, l'ex cantante della boy band è precipitato da un hotel a Buenos Aires

Liam Payne, ex componente della boy band britannica One Direction, è morto a 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Il cantante è precipitato in circostanze ancora da chiarire, sulle quali sono in corso le indagini della polizia argentina.

La morte di Liam Payne

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nacion, la direzione dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo della capitale dell’Argentina, avrebbe richiesto l’intervento della polizia nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, per la presenza di un uomo aggressivo forse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Arrivati sul posto, gli agenti della stazione 14b hanno trovato il corpo di Payne in strada, riverso per terra e senza vita per le gravi conseguenze della caduta di oltre 12 metri, che non gli avrebbero lasciato scampo.

Fonte foto: ANSA

Liam Payne nel 2020

Le indagini

“Purtroppo aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c’era possibilità di rianimazione”, ha dichiarato a El Tiempo il personale sanitario intervenuto sul luogo del ritrovamento.

Sulle cause della morte di Payne non sarebbe esclusa nessuna ipotesi: al momento gli inquirenti avrebbero aperto un’indagine per stabilire se il 31enne sia stato vittima di un incidente o si sia suicidato.

Secondo quanto riportato dai media argentini, l’artista si trovava a Buenos Aires per assistere al concerto del suo ex compagno nei One Direction, Niall Horan, e mezz’ora prima della morte aveva pubblicato su Snapchat una serie di foto insieme alla sua compagna.

“Alle 17.04 (ora locale, ndr.) siamo stati allertati della presenza di una persona nel cortile interno dell’hotel Casa Azul” ha dichiarato Alberto Crescenti, direttore del Same (Sistema de Atencion Medica de Emergencia).

“Pochi minuti dopo, è arrivata una squadra che ha confermato il decesso dell’uomo che in seguito abbiamo scoperto essere parte di un noto gruppo musicale”.

La fama con gli One Direction

Nato a Wolverhampton nel 1993, Liam Payne era noto come componente della boy band britannica One Direction, insieme a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, con i quali ha raggiunto il successo a livello mondiale, partendo dall’edizione inglese di X Factor del 2010.

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2016, i cantanti hanno intrapreso la loro carriera da solisti, e Payne ha pubblicato il suo primo album “Lp1” nel 2019, con l’LP “Teardrops” uscito a marzo dello stesso anno. Il cantante inglese ha avuto un figlio nel 2017 con la popstar britannica Cheryl Cole, ex del gruppo Girls Aloud.