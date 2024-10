Sciopero dei trasporti venerdì 18 ottobre, bus e metro a rischio: orari e città coinvolte, la mappa dei disagi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Venerdì 18 ottobre sarà un giorno di sciopero per i mezzi pubblici in diverse città italiane. I sindacati Si-Cobas e Al-Cobas hanno proclamato una giornata di mobilitazione nazionale che vedrà coinvolti, oltre ai lavoratori del trasporto pubblico locale, anche altri settori sia pubblici che privati. Tuttavia, lo sciopero trasporti del 18 ottobre avrà ricadute diverse a seconda delle città.

Sciopero trasporti venerdì 18 ottobre: gli orari

Lo sciopero dei trasporti di venerdì 18 ottobre comincia a mezzanotte e finisce alle 23:59. Tutti i lavoratori italiani sono stati chiamati alla mobilitazione, ma non parteciperanno quelli dell’Emilia-Romagna.

Dalla protesta è escluso anche il comparto della sanità pubblica, oltre a quelli socio-sanitari e socio-assistenziali. Inoltre, non sono coinvolti nella protesta i dipendenti di Rfi (Trenitalia), Italo, Enav e i piloti Easyjet.

Previsti disagi per lo sciopero soprattutto a Milano

Sciopero 18 ottobre: disagi a Torino e Milano

I maggiori disagi, come capita spesso in occasione degli scioperi dei trasporti, riguarderanno i mezzi pubblici locali. A Milano l’Atm ha avvertito che potrebbero verificarsi problemi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine turno di venerdì 18 ottobre.

Quindi il servizio a Milano verrà garantito fino alle 8:45 e poi nella fascia 15-18. I disagi potranno interessare anche la funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30.

Discorso completamente diverso per Roma. Nella Capitale, infatti, i trasporti pubblici funzioneranno regolarmente perché Atac e privati – contrariamente a quanto comunicato in un primo momento – non hanno ricevuto la proclamazione di sciopero. Di conseguenza, venerdì 18 ottobre a Roma tram, bus, metro e treni viaggeranno normalmente.

A Napoli trasporti regolari, i motivi dello sciopero

Disagi previsti anche a Torino per lo sciopero trasporti del 18 ottobre. Nel capoluogo piemontese il servizio urbano, suburbano e della metropolitana sarà garantito nelle fasce 6-9 e 12-15.

Le autolinee extraurbane saranno operative fino alle 8 e poi dalle 14:30 alle 17:30. A Catania l’Amts ha annunciato l’astensione dal lavoro per quattro ore, dalle 10 alle 14. Come a Roma, anche i lavoratori del trasporto pubblico di Napoli non hanno aderito allo sciopero, quindi non sono previsti disagi.

I sindacati Si-Cobas e Al-Cobas hanno proclamato lo sciopero per chiedere maggiori garanzie per i lavoratori nei cambi di appalto, una riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e aumenti salariali per il settore.