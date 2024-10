Omicidio a San Casciano vicino Firenze, Laura Frosecchi uccisa in negozio: fermato il nipote Mattia Scutti

Tragedia a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, vicino a Firenze. Giovedì 17 ottobre Laura Frosecchi, 54 anni, è stata trovata morta da una cliente nel suo negozio, in via Volterrano. Alcuni testimoni avrebbero sentito colpi di arma da fuoco: a sparare sarebbe stato il giovane nipote, che – armato – si sarebbe poi barricato in casa, per venire bloccato dai carabinieri un paio d’ore dopo. Si tratterebbe del 22enne Mattia Scutti.

La dinamica dell’omicidio a San Casciano

Alcuni testimoni, secondo quanto riferito da LaPresse, avrebbero sentito dei colpi d’arma da fuoco.

A trovare il cadavere nel negozio sarebbe stata una cliente, che avrebbe immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini di rito: il cadavere, secondo La Nazione, era in un lago di sangue.

Bloccato il nipote Mattia Scutti

I carabinieri hanno fermato il nipote, Mattia Scutti, di 22 anni.

Si era barricato in casa, è stato bloccato dai militari dopo un paio d’ore.

Secondo quanto riferito da La Nazione, sarebbe poi stato portato in caserma per essere interrogato: alcuni parenti avrebbero inveito contro di lui mentre l’auto si allontanava.

“Sei un pezzo di m****“, gli avrebbero urlato.

Il racconto dei testimoni

Alcuni testimoni hanno dichiarato, ripresi dall’Ansa, che “da tempo lo vedevamo girare armato di pistola in paese, avevamo paura di lui”.

Secondo gli abitanti del posto, il giovane sarebbe coinvolto in “brutti giri” anche se “lo vedevamo poco”.

Chi era Laura Frosecchi

Laura Frosecchi, 54 anni, lavorava nel Forno Da Graziella (il nome della suocera) in via Volterrano 132, a Chiesanuova, una frazione di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze.

Il Tirreno la descrive come una donna “conosciuta da tutti e sempre pronta a scambiare battute con i clienti”.

Era anche una amante degli animali.