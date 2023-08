Scontro Elon Musk e Mark Zuckerberg: Pompei e la Calabria si candidano, ma il CEO di Facebook frena tutto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nella ultime ore l’incredibile (e per certi versi esagerata) sfida tra Mark Zuckerberg e Elon Musk è diventata realtà: l’istrionico proprietario di X (ex Twitter) ha annunciato che sarà in Italia, ma il concorrente di Facebook frena. Intanto, in Italia c’è già chi si candida ad ospitare l’evento del secolo.

Cosa ha annunciato ieri su X Elon Musk

L’annuncio è arrivato ieri, venerdì 11 agosto 2023, ovviamente tramite il social X. Elon Musk ha dato corpo alle voci che si rincorrono tra settimane, quelle di un combattimento corpo a corpo tra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Un maxi evento con finalità benefiche destinato a scuotere il mondo della rete e che, a quanto fare, sarà ospitato in Italia. Musk ha dichiarato di aver parlato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che gli avrebbero concesso una “location epica” per la sfida.

Il match verrà organizzato dalle fondazioni dei due miliardari e non, come emerso sempre nelle ultime ore, dall’Ultimate Fighting Championship (UFC), la più importante organizzazione di arti marziali miste (Mma) a livello globale. Tutto fatto? Non proprio.

Zuckerberg smentisce lo sfidante su Threads

Il CEO di Meta, multinazionale che comprende realtà virtuali come Facebook, Instagram, Whatsapp e il neo-nato Threads, ha infatti smentito le dichiarazioni di Elon Musk. Proprio tramite il più recente social lanciato dal gruppo, Zuckerberg ha chiarito la situazione.

«Non trattengo il respiro per Elon – ha scritto – ma condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto. Quando gareggio, voglio farlo in un modo che metta sotto i riflettori gli atleti d’élite al vertice dello sport”.

Post by @zuck View on Threads

Zuckerberg ha quindi specificato di voler coinvolgere nell’organizzazione la UFC o la ONE e di sentirsi pronto: “Amo questo sport e sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d’accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore fate conto che tutto ciò che dice non sia stato concordato“.

Pompei e la Calabria si fanno avanti per ospitare il match

Intanto, in Italia c’è già chi si è fatto avanti per ospitare l’incontro. Escluso il Colosseo, l’epica location a quanto pare promessa potrebbe essere quella di Pompei. Lo vorrebbe il suo sindaco, Carmine Lo Sapio, come dichiarato ad Adnkronos: “È il miglior sito dove ospitare la sfida mondiale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg”.

A chi contesta il fatto che l’Italia non è un luna park, risponde: “Forse sfugge che ci sarà una donazione di circa 200 milioni per due ospedali pediatrici. Non so a quali strutture arriverà questa beneficenza ma dovunque sia, io come italiano sarò contento”.

Dovrà vedersela però con un altro territorio che si è candidato nelle ultime ore, la Calabria. Il presidente regionale Roberto Occhiuto ha dichiarato: “”A me l’idea di un ‘combattimento’ tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto […] Ho ufficialmente candidato la Calabria ad ospitare questo evento mondiale. La nostra Regione, la culla dei Bronzi di Riace, ha tutte le carte in regola, storiche, culturali e sociali, per poter raccogliere questa sfida”.