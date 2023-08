Il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà. Arrivano le conferme, svelati i primi dettagli

Da settimane si parla del possibile combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Ora, dopo smentite e indiscrezioni varie, arriva la conferma: l’incontro di arti marziali miste si farà. Lo ha annunciato il numero uno di Twitter, dichiarando di aver ricevuto il via libera dalla presidente del Consiglio Meloni e dal ministro della Cultura Sangiuliano. Il ministro ha confermato, precisando però che non si terrà a Roma.

A confermare che Elon Musk e Mark Zuckerberg combatteranno davvero in un incontro di arti marziali miste è stato il numero uno di Twitter, Tesla e Space X con un post pubblicato sul suo social nel primo pomeriggio di venerdì 11 agosto.

Musk ha dichiarato di aver avuto un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che gli avrebbero concesso una “location epica” per la sfida.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

