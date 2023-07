Elon Musk cambia il logo di Twitter con la X al posto dell'uccellino: cosa c'è dietro, quali sono i suoi piani

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il cambio di rotta dopo 17 anni. Il logo di Twitter, servizio nato il 21 marzo 2006 a San Francisco, negli Stati Uniti, non è più l’iconico uccellino azzurro. Da lunedì 24 luglio, infatti, è ufficialmente una X bianca su sfondo nero. La decisione è stata presa dal proprietario Elon Musk, che è pronto a un ulteriore passo in avanti: cambiare il sito, passando da Twitter.com a X.com. Digitando quest’ultimo, infatti, si viene già indirizzati sul sito di Twitter.

L’uccellino azzurro è stato il marcio di Twitter per quasi 18 anni, cambiando anche il linguaggio legato al social network, dal momento che i messaggi sono stati spesso chiamati ‘cinguettii’.

Musk aveva annunciato la novità nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio, anticipando che se i suoi designer avessero messo a punto un logo soddisfacente l’annuncio sarebbe stato pubblicato proprio lunedì 24 luglio. E così è stato: prendi quindi il via il rebranding della società.

La mossa di Linda Yaccarino

Poco prima della sostituzione ufficiale, la Ceo di Twitter, Linda Yaccarino, aveva pubblicato l’immagine sul suo profilo.

La nuova Ceo, secondo cui l’Intelligenza artificiale trainerà il rebranding della società, aveva anche pubblicato un’immagine del quartier generale dell’azienda, a San Francisco, su cui è proiettato il nuovo logo.

Le intenzioni di Elon Musk

Dietro il cambio di logo c’è una strategia più ampia e ben delineata.

Elon Musk, nei giorni scorsi, aveva scritto sul social che “presto diremo ‘addio’ al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini”.

Dopo aver acquistato la piattaforma nel 2022 per 44 miliardi di dollari, Musk ha cambiato il nome della società in X Corp nell’aprile 2023: il suo obiettivo è trasformarla in un’applicazione poliedrica, con servizi finanziari, come WeChat in Cina.

Nel frattempo, Musk ha reso accessibile Twitter dal sito X.com, fondata anni fa dallo stesso Musk prima di lanciare PayPal.

Il cambio di logo, e presto – probabilmente – di nome, arrivano in un momento di difficoltà per Twitter: Musk, dal suo insediamento, ha licenziato circa la metà del personale.

Inoltre, i ricavi pubblicitari sono diminuiti della metà.

Il social deve affrontare una miriade di applicazioni concorrenti, tra cui il nuovo arrivato Threads, lanciato da Meta: con tanto di appuntamento sul ring proposto a Mark Zuckerberg.