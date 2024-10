Marco Travaglio contro Lilli Gruber e l'intervista a Sikorski: "Agghiacciante, non gli hai cavato una virgola"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Marco Travaglio senza freni in diretta a Otto e mezzo. Il direttore del Fatto Quotidiano, ospite nel programma televisivo condotto da Lilli Gruber, ha criticato aspramente il ministro degli Esteri della Polonia Radosław Sikorski, intervistato dalla giornalista de La7 nel corso della puntata. Cruciale il tema dell’immigrazione: “Sono le parole di questo furbacchione che dice che chi sta nella Nato, può fare quello che vuole”, ha attaccato Travaglio.

Marco Travaglio contro Radosław Sikorski, l’attacco da Lilli Gruber

Dopo le parole del ministro polacco, intervenuto in particolare sul tema dell’immigrazione, Travaglio ha preso la parola e ha definito l’intervista “agghiacciante“.

“È la dimostrazine che anche i cosiddetti liberali sono complottisti sovranisti, e populisti – ha esordito il direttore del Fatto – perché quando non vogliono gli immigrati si inventano un complotto della Russia e della Bielorussia. Un po’ come faceva il nostro governo quando l’aumento degli sbarchi veniva attribuito alla Wagner, che ‘spingeva’ i migranti dall’Africa a venire qua”.

Poco prima, in diretta, Sikorski aveva dichiarato: “Sappiamo tutti che esiste un problema con l’immigrazione e stiamo cercando delle soluzioni, cercando modi per discuterne in modo sensibile e non razzista. Come la domanda segue l’offerta, anche le persone lo fanno. Non è colpa loro ma non possiamo accettare miliardi di persone“.

Le parole sul governo polacco e sulla Nato

Travaglio ha poi spiegato di essere rimasto colpito dal fatto che il politico non avesse mai nominato il negoziato, “un disco rotto che da due anni e otto mesi continua a parlare di vittoria facendo finta di non sapere che sul campo si sta consumando una tragica sconfitta per l’occidente“.

Il noto giornalista ha tenuto ad aggiungere che il governo polacco è accusato dalla magistratura tedesca di avere evitato e ostacolato le indagini tedesche sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream.

“Sabotaggio che è stato perpetrato da sei uomini dei servizi ucraini, uno dei quali si è rifugiato in Polonia e poi è scappato”.

Poi è arrivato il solito attacco alla Nato: “Sono le parole di questo furbacchione che dice che chi sta nella Nato, può fare quello che vuole, anche il governo italiano e la Polonia che chiude le frontiere e si inventa che c’è un complotto”.

Chi è Radosław Sikorski

Radosław Sikorski, classe 1963, è un politico polacco, attuale ministro degli Esteri della Polonia (carica che aveva già ricoperto dal 2007 al 2014).

Fonte foto: ANSA Sikorski durante il convegno della Coalizione Civica presso il Palazzetto dello Sport Osir di Varsavia, Polonia

Durante il suo precedente mandato, ha svolto un ruolo cruciale nel rafforzamento delle relazioni tra la Polonia e l’Unione Europea, promuovendo una politica estera più assertiva e orientata verso l’Occidente.

È stato anche un forte sostenitore della cooperazione transatlantica e della Nato, lavorando per rafforzare la sicurezza della Polonia in un contesto internazionale sempre più teso, in particolare a seguito della crisi ucraina del 2014.