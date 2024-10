Ultimo saluto ai tifosi del Foggia morti nell'incidente, stadio Zaccheria stracolmo per i funerali dei giovani

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Uno stadio pieno per dare l’ultimo saluto ai tre giovani tifosi tragicamente scomparsi. Una folla di circa 10 mila persone si è radunata allo stadio Pino Zaccheria di Foggia per accogliere le salme di Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17) e Gaetano Gentile (21), morti nella serata di domenica 13 ottobre in un incidente stradale avvenuto a Potenza, mentre tornavano a casa in auto dopo aver assistito a una partita della loro squadra del cuore. I funerali sono stati celebrati dall’arcivescovo monsignor Giorgio Ferretti.

I funerali dei tre giovani tifosi del Foggia scomparsi

L’inno della squadra del Calcio Foggia 1920 e un lungo commovente applauso hanno accompagnato i feretri delle vittime sul campo.

Sulle tre bare bianche, diverse maglie della squadra e innumerevoli sciarpe provenienti da ogni parte d’Italia, in segno di solidarietà da parte dell’intera comunità calcistica.

Fonte foto: ANSA L’arrivo nel palazzetto Preziuso di Foggia dei tre feretri

Nella città pugliese è stato proclamato il lutto cittadino e, durante i funerali, le strade in prossimità dello stadio Zaccheria sono state interdette al traffico.

Nel corso della tarda mattinata di giovedì 17 ottobre la camera ardente, allestita presso il palazzetto Preziuso, è stata chiusa.

Le parole del ministro Andrea Abodi

Tante le autorità e le istituzioni presenti alle esequie. Tra loro, anche il ministro dello sport Andrea Abodi, che ha tenuto a sottolineare come “ritrovarsi dolorosamente in occasioni come queste è il segno di una umanità che c’è“.

“È la testimonianza di sentimenti che ci sono e che troppo spesso vengono sacrificati – ha proseguito il rappresentante del governo -. Dobbiamo cercare di renderli più presenti nelle nostre giornate”.

“Con poco si può fare molto. Non bisogna aspettare una giornata dolorosa, come questa, per dimostrarlo. Gli ultras sono una risorsa così come tutte le tifoserie. Il calcio senza tifosi non esiste“, ha concluso Abodi.

L’intervento del presidente Nicola Canonico

“Cari amici, care amiche, cari rappresentanti delle istituzioni, cari familiari, oggi ci troviamo qui per un momento che nessuno di noi avrebbe mai voluto vivere”, ha invece esordito Nicola Canonico, presidente del Calcio Foggia 1920, nel suo intervento durante il rito funerario.

“Oggi non siamo qui solo per onorare la loro memoria, ma per condividere un dolore che è di tutti, un dolore che ci unisce e che ci rende più forti. Samuel, Gaetano e Michele erano ragazzi che vivevano il calcio con il cuore, che amavano la vita e i valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’unione”, ha aggiunto il numero uno della società rossonera.

“Come presidente del Foggia Calcio, voglio dirvi che i loro nomi non resteranno solo un ricordo, ma vivranno in ogni gesto, in ogni momento in cui ci stringeremo come una famiglia. Siamo una comunità, siamo legati da questa stessa passione, da questi stessi valori, e oggi più che mai dobbiamo esserlo”.

“A nome di tutto il Foggia Calcio – ha chiosato Canonico, visibilmente commosso – mi stringo con affetto e commozione alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che hanno amato questi ragazzi. Vorrei che tutti ricordassimo una cosa: il calcio è passione, sì, ma soprattutto è unione. Unione che va oltre le differenze, oltre le rivalità. Unione che oggi ci fa essere qui, insieme, per dire addio a tre ragazzi che non ci lasceranno mai davvero, perché vivranno per sempre in ognuno di noi (…). Oggi, grazie alla vostra presenza, dimostriamo che il mondo del calcio sa essere una grande famiglia“.