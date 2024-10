Antonella Clerici e la frecciata ai dirigenti Rai durante È sempre mezzogiorno: sbotta in studio, poi le scuse

Un caso subito rientrato, almeno davanti alle telecamere. Lunedì 14 ottobre, durante la puntata È sempre mezzogiorno, la conduttrice Antonella Clerici si è sfogata in diretta, lanciando una frecciata ai dirigenti Rai riguardo a una pubblicità durata più del dovuto, secondo lei. Di mezzo ci sarebbe stato un problema tecnico, che la 60enne avrebbe appreso in seguito: così, ha chiesto scusa nella puntata successiva, quella di martedì 15 ottobre.

La sfogo di Antonella Clerici in diretta contro dirigenti Rai

Lunedì 14 ottobre, pochi minuti dopo l’inizio della puntata È sempre mezzogiorno, è andata in onda la pubblicità.

Secondo Antonella Clerici – complice un problema tecnico – lo spot sarebbe durato più del minuto concordato.

Fonte foto: Getty La conduttrice Rai, Antonella Clerici

Al rientro in studio, la 60enne si è scagliata contro i dirigenti Rai, con un sorriso amaro sul volto:

"Mi vien da ridere perché dico: 'Ma il minuto…', ma che minuto è questo qua? Scusate, si chiama golden minute: a me sembrava più di un minuto… va bene, ce lo toglierete da qualche altra parte, vero? Ecco, no perché sennò qui quelli che stanno zitti, buoni e cari son quelli che poi sempre… invece quelli che rompono sono quelli che poi hanno. Adesso rompo anche io. Eh no, perché ogni tanto… sempre fessa…".

Cos’è il golden minute

Il golden minute è un formato pubblicitario introdotto dalla Rai nel 2022.

Si tratta di uno spazio di 60 secondi, non oltre, proprio per evitare che gli spettatori cambino canale: per questo motivo è molto apprezzato dagli inserzionisti.

Solitamente lo si prevede in uno dei punti di maggior ascolto della trasmissione.

Il problema tecnico

Il problema, nel caso specifico, è che per colpa di un problema tecnico questo golden minute sia durato più di 60 secondi, sfiorando i 90.

Di fatto, per 26 secondi da casa si è visto uno schermo nero: un blackbout prima della messa in onda degli spot.

Le scuse di Antonella Clerici

Nella puntata del giorno dopo lo sfogo, quindi quella di martedì 15 ottobre, Antonella Clerici ha chiesto scusa per le parole pronunciate durante la trasmissione 24 ore prima.

La conduttrice ha ammesso di aver appreso del problema tecnico solo in seguito, aggiungendo comunque un come al solito che mostra un nervo scoperto:

“A proposito di ieri c’è stato un qui pro quo, nel senso che io ho dato il golden minute, che è durato quasi due minuti, e allora mi sono… se è golden minute… ho subito pensato… invece c’è stato un errore tecnico e siamo andati a nero. Quindi mi scuso perché invece sugli errori tecnici sono molto tollerante, perché tutti possiamo sbagliare, ci mancherebbe altro. Io non l’ho visto che eravamo a nero, pensavo semplicemente che ci avessero messo come al solito tutta la pubblicità che non mettono prima sempre dentro di noi, e quindi ho detto… vabbè, ho fatto le mie solite battute. Invece c’è stato un errore tecnico, che può capitare, ed è per questo che siamo durati di più. Ci tengo a dirlo perché invece io sono sempre dalla parte di chi lavora. Quindi, da questo punto di vista, guai. Mi scuso“.