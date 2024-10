Liam Payne ex One Direction trovato morto, rivelazione del Clarin sulla stanza d'hotel: "Cocaina nella suite"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Continuano a emergere nuove indiscrezioni sulla morte dell’ex One Direction Liam Payne: in Argentina sono state pubblicate alcune immagini della stanza d’albergo dove alloggiava il cantante, precipitato dal terzo piano in circostanze ancora misteriose.

La ricostruzione del Clarin sulla morte di Liam Payne

Il quotidiano Clarín, che ha avuto accesso alle fotografie della stanza d’albergo dove ha alloggiato Liam Payne prima di morire, ha pubblicato le immagini di una televisione con lo schermo distrutto e mostrato una scrivania in un articolo in cui, nel titolo, si legge: “Distruzione e droga nella camera d’albergo occupata dal cantante a Buenos Aires”.

Il quotidiano, che ha parlato di “scena dantesca”, ha spiegato: “C’è un contenitore di sapone, fiammiferi, resti di candele, fogli di alluminio e una polvere sparsa che si presume sia cocaina. C’è anche un accendino e la parte superiore di una lattina con metallo bruciato. Altri resti di candele e fogli di alluminio sono stati trovati nella vasca da bagno della suite occupata da Liam Payne, il cui fondo era macchiato e con alcune bruciature”. Prima della morte dell’ex One Direction, ha aggiunto il giornale, “c’è stata una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che allertava della presenza di ‘un uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol'”.

Fonte foto: ANSA

L’ex cantante degli One Direction Liam Payne è morto a Buenos Aires all’età di 31 anni.

Come è morto Liam Payne

Liam Payne, che aveva 31 anni, era arrivato nella città di Buenos Aires, in Argentina, anche per fare un’apparizione allo spettacolo tenuto dal suo ex compagno di band negli One Direction Niall Horan il 2 ottobre alla Movistar Arena.

Il cantante è stato trovato morto dalla polizia e dai medici nel cortile interno dell’hotel Casa Sur, dopo essere caduto dal terzo piano dell’albergo.

Pablo Policicchio, portavoce del ministero della Sicurezza di Buenos Aires, ha affermato in una dichiarazione all’Associated Press che Liam Payne “è saltato dal balcone della sua stanza”.

Cosa è successo dopo la morte di Liam Payne

Dopo la diffusione della notizia della morte di Liam Payne, fuori dall’hotel in Argentina si sono radunate decine di fan del cantante, che hanno organizzato una veglia in sua memoria.