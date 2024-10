Luana Alonso sbarca su OnlyFans dopo lo scompiglio alle Olimpiadi, era stata cacciata dal Villaggio Olimpico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Luana Alonso, ex nuotatrice paraguayana, ha deciso di lasciare il mondo dello sport per intraprendere una nuova carriera su OnlyFans. La 20enne, che ha recentemente partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata al centro dell’attenzione non solo per le sue prestazioni sportive, ma anche per gli scandali legati alla sua presenza al Villaggio Olimpico. Ora, Alonso ha ufficialmente aperto il suo profilo sulla piattaforma di contenuti esclusivi.

Luana Alonso lascia il nuoto per OnlyFans

Dopo aver annunciato il ritiro dalle competizioni sportive, Alonso ha scelto di iniziare una nuova carriera su OnlyFans, piattaforma nota per i suoi contenuti esclusivi a pagamento.

La nuotatrice, che vanta oltre 1,1 milioni di follower su Instagram, ha lanciato il suo profilo al costo di 35 dollari al mese, offrendo ai suoi fan l’accesso a contenuti riservati.

Fonte foto: IPA Luana Alonso, dopo le Olimpiadi passa a una carriera su OnlyFans

Questa decisione arriva dopo una carriera sportiva che, seppur promettente, non ha mai raggiunto i vertici sperati. Alonso aveva già dichiarato l’intenzione di ritirarsi dopo la sua partecipazione alle Olimpiadi, spiegando di voler esplorare nuovi orizzonti e ringraziando il nuoto per le opportunità offerte.

Cosa è successo alle Olimpiadi

Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Luana Alonso aveva creato scompiglio. Dopo l’eliminazione dalla competizione sportiva, avrebbe dovuto lasciare il Villaggio Olimpico, cosa che l’atleta non ha fatto.

È stata allontanata dal Villaggio Olimpico inoltre, a causa dell’ambiente ostile che, secondo il Comitato Olimpico del Paraguay, stava creando tra gli altri atleti. Nonostante la nuotatrice abbia smentito le accuse, la decisione di espellerla è stata presa e ha segnato un momento di svolta nella sua carriera.

“Non è andata come speravo”, aveva dichiarato Alonso dopo la sua eliminazione nelle batterie dei 100 metri farfalla, facendo capire che il nuoto non sarebbe stato più parte del suo futuro.

Il successo sui social

Nonostante i suoi risultati sportivi non abbiano lasciato un segno indelebile, Luana Alonso è diventata una vera e propria star sui social media. La giovane atleta ha condiviso apertamente il suo ritiro dal nuoto con i suoi milioni di follower, pubblicando messaggi di addio e gratitudine verso lo sport che l’ha formata.

“Grazie per avermi insegnato la perseveranza, il sacrificio e la disciplina”, aveva scritto in una lunga lettera dedicata al nuoto. Con un seguito di oltre un milione di persone, Alonso ha trovato un nuovo palcoscenico sul web, utilizzando piattaforme come Instagram per condividere la sua vita, tra post in costume e momenti quotidiani.

La sua nuova avventura su OnlyFans sembra essere una naturale evoluzione del suo percorso, ormai sempre più lontano dal mondo dello sport e più vicino a quello dell’intrattenimento digitale.