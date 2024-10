Instagram e Facebook down lunedì 14 ottobre 2024, problemi all'applicazione e migliaia di segnalazioni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Instagram e Facebook down nella serata di lunedì 14 ottobre, con migliaia di utenti che hanno segnalato disservizi. Tra chi non riesce ad accedere in app e chi, invece, non riesce a visualizzare bene i contenuti dei social, sul sito dedicato Downdetector si sono susseguite diverse segnalazioni.

Ancora problemi alle applicazioni di Instagram e Facebook, con diversi utenti impossibilitati ad accedere sui social network.

Nella serata di lunedì 14 ottobre 2024, a partire dalle 19, si sono infatti susseguite le segnalazioni di disservizi.

Fonte foto: iStock Le app di Facebook e Instagram hanno accusato dei disservizi

Il picco è stato raggiunto attorno alle 19.30, per poi calare nei minuti successivi, con migliaia di utenti che hanno invaso il sito Downdetector, specializzato nelle segnalazioni dei down e dei disservizi dei sistemi e dei social.

Problemi alle app di Meta

Secondo quanto riferito da diversi utenti, Facebook e Instagram hanno avuto dei problemi di accesso e caricamento dei contenuti.

Disservizi che sono stati accusati non soltanto in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo.

Diverse, infatti, sono le segnalazioni dello stesso tipo che provengono dagli Stati Uniti.

Ancora problemi di down

Si tratta dell’ennesimo problema dei due social di Meta.

Infatti negli scorsi giorni erano stati accusati rallentamenti e problemi di connessone.

E periodicamente è un problema che torna a dar fastidio agli utenti dei social Meta, con Facebook e Instagram che accusano problemi momentanei per poi rientrare.