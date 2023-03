Meta licenzia 10 mila dipendenti, Mark Zuckerberg motiva la scelta su Facebook: "Non c'è modo di evitarlo"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un nuovo drastico colpo ai dipendenti di Meta: la società di Mark Zuckerberg ha disposto il licenziamento di altri 10 mila lavoratori e lo ha annunciato sulla piattaforma da lui fondata con un lungo post in cui ha motivato la scelta. Diciamo “nuovo” perché Meta aveva già licenziato altri 10 mila dipendenti nel novembre 2022.

Altri 10 mila dipendenti sono stati licenziati da Meta. Come ricostruisce ‘Wired’, da novembre l’azienda ha rimandato a casa almeno 21 mila dipendenti riducendo il personale da 86 mila a 65 mila lavoratori.

Non solo licenziamenti: l’azienda ha annunciato anche la chiusura dei 5 mila posti di lavoro disponibili, precludendo quindi la possibilità ai nuovi candidati di entrare in squadra.

In realtà già nel mese di febbraio il ‘Financial Times’ aveva annunciato che a marzo sarebbe arrivato il taglio drastico, una previsione che si è dimostrata più che attendibile.

Come già detto, non solo licenziamenti: oltre al taglio al personale, Mark Zuckerberg nei prossimi giorni invierà una notifica di cessazione del rapporto di lavoro ad alcuni responsabili delle risorse umane.

La dichiarazione di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha annunciato il taglio di 10 mila unità del personale di Meta con un lungo post su Facebook.

Le sue parole: “Nei prossimi due mesi, i leader dell’organizzazione annunceranno piani di ristrutturazione incentrati sull’appiattimento delle nostre organizzazioni, sull’annullamento di progetti con priorità inferiore e sulla riduzione dei nostri tassi di assunzione. Con meno assunzioni, ho preso la difficile decisione di ridurre ulteriormente le dimensioni del nostro team di reclutamento. Domani faremo sapere ai membri del team di reclutamento se sono interessati”.

Quindi: “Complessivamente, prevediamo di ridurre le dimensioni del nostro team di circa 10.000 persone e di chiudere circa 5.000 posizioni aperte aggiuntive che non abbiamo ancora assunto.

Sarà dura e non c’è modo di evitarlo. Significherà dire addio a colleghi talentuosi e appassionati che hanno contribuito al nostro successo”.

Dopo una lunga digressione, Zuckerberg conclude: “Il cambiamento non è mai facile, ma so che ce la faremo e ne usciremo come un’azienda ancora più forte”.

Il contesto

È noto che l’azienda ha registrato un’impennata nel periodo pandemico, specialmente quando Facebook e Instagram si sono rivelate le piattaforme più usate dalle persone per comunicare tra loro nel bel mezzo del lockdown.

Negli anni, però, la concorrenza delle altre piattaforme – TikTok in primo luogo – si è fatta sempre più difficile da fronteggiare, per non parlare del progetto fallimentare del Metaverso al quale Zuckerberg aveva dato priorità, ma che è costato all’azienda una perdita di circa 24 miliardi di dollari.