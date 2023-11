Medico arrestato per violenza sessuale a Milano su giovani pazienti: presunti abusi durante le visite

Un medico di Milano è stato arrestato per violenza sessuale. Il copione è purtroppo comune: pazienti in difficoltà ricevono trattamenti che oltrepassano la soglia del protocollo medico, per questo partono le indagini che vedono il professionista raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare. A questo giro, per il medico sono scattati gli arresti domiciliari. Sue vittime sarebbero almeno quattro pazienti.

Milano, arrestato un medico

Come riporta ‘Ansa’, martedì 21 novembre è stata posta in essere una misura di custodia cautelare disposta dopo un intenso lavoro di indagine da parte della Procura della Repubblica di Lodi e quella di Milano.

A finire in manette è stato un medico di guardia presso gli ambulatori di San Giuliano Milanese e Milano al quale è stato contestato il reato di violenza sessuale aggravata.

Fonte foto: ANSA Un medico in servizio presso l’ambulatorio di San Giuliano Milanese e Milano è stato arrestato per violenza sessuale

Le indagini e l’arresto sono scattati a seguito delle denunce presentate dalle vittime, alle quali sono seguiti gli accertamenti.

L’attività investigativa ha avuto inizio nel gennaio 2023. Almeno quattro sarebbero le vittime accertate.

Gli episodi di violenza sessuale

Vittime di violenza sessuale sarebbero almeno quattro giovani donne, con episodi che si sarebbero consumati nel contesto delle visite mediche cui si sottoponevano proprio presso il medico incriminato.

Come già detto, gli inquirenti avrebbero effettuato accertamenti su almeno quattro casi, durante i quali il medico avrebbe abusato della propria autorità e soprattutto delle condizioni fisiche delle donne che avrebbero subito gli abusi.

Le vittime hanno dunque presentato denunce dettagliate.

Le indagini sono state svolte dalla Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano e dai militari di San Giuliano e San Donato Milanese.

Le indagini non si fermano

Con l’arresto del medico a Milano, l’attività degli investigatori non si ferma.

L’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria sono ancora all’opera per ascoltare le persone informate sui fatti in condizioni favorevoli di riservatezza.

Allo stesso tempo, gli inquirenti invitano tutte le persone che siano a conoscenza di altri episodi, sia in quanto testimoni che in qualità di potenziali vittime, a rivolgersi alla polizia giudiziaria.

Recentemente anche un medico di Busto Arsizio è finito nei guai: avrebbe abusato sessualmente di una paziente incinta.