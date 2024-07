Italiano a 218 km/h in autostrada in Spagna rischia il carcere, l'autovelox lo incastra: limite era a 120 km/h

Un turista italiano è stato arrestato a Marbella, in Spagna, dopo essere stato sorpreso a viaggiare a 218 km/h su un tratto di autostrada limitato a 120 km/h. Le autorità spagnole, dopo aver verificato la velocità tramite l’autovelox, sono intervenute prontamente, procedendo all’arresto dell’uomo e sequestrando il veicolo, un’auto di lusso.

A 218 km/h in autostrada in Spagna: arrestato un italiano

Il reato contestato è particolarmente grave e prevede una pena detentiva che può arrivare fino a sei mesi e la sospensione della patente per diversi anni.

L’uomo, infatti, è stato pizzicato al volante con una velocità superiore di quasi 100 km/h (98 nello specifico), rischiando di arrecare danni a sé e agli altri automobilisti.

Fonte foto: iStock L’uomo che sfrecciava a 218 km/h è stato arrestato dalla polizia spagnola

La parola passerà ora al giudice spagnolo, al quale spetterà raccogliere tutte le prove per decidere sulla pena. A incastrare il turista soprattutto le immagini raccolte dall’autovelox sul tratto stradale.

Il dibattito italiano sui controlli

Questo episodio, oltre a sottolineare l’importanza di rispettare i limiti di velocità, ha riproposto il tema della sicurezza stradale e dell’efficacia dei controlli.

In Italia, come in molti altri Paesi, l’eccesso di velocità è una delle principali cause di incidenti stradali. Nonostante la presenza di numerosi autovelox, il fenomeno non sembra diminuire, alimentando dubbi sull’effettiva utilità di questi dispositivi.

In Italia, il dibattito sull’uso degli autovelox è particolarmente acceso.

Da un lato, vi sono coloro che sostengono la necessità di intensificare i controlli per ridurre il numero degli incidenti. Dall’altro, ci sono coloro che ritengono che gli autovelox vengano utilizzati principalmente per fare cassa, piuttosto che per garantire la sicurezza stradale.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha recentemente proposto una riforma del Codice della Strada, che prevede tra l’altro una maggiore regolamentazione degli autovelox.

La proposta di Salvini

Secondo Salvini, è necessario introdurre standard più rigorosi per l’omologazione di questi dispositivi e verificare che il loro utilizzo sia effettivamente finalizzato a migliorare la sicurezza stradale.

Già a maggio il vicepremier aveva sottolineato il ruolo che gli autovelox dovranno avere nella lotta agli incidenti e alle infrazioni, di modo che le strade del Bel Paese tornino a essere un luogo più sicuro per tutti.