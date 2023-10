Maxi-festa abusiva davanti al liceo Leonardo da Vinci a Milano, scatta la rissa: spray al peperoncino e furti

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’hanno chiamata “festa di inizio anno“, ma è finita con disordini, risse e una giovane soccorsa per aver perso i sensi. Erano almeno 2mila i giovani riuniti di fronte al liceo Leonardo da Vinci, in via Respighi a Milano, a mezzanotte quando è scoppiato il caos. L’ipotesi del perché la festa, per quanto illegale, tranquilla sia diventata violenta vede protagonisti i cosiddetti “maranza”. Sarebbero stati loro a usare uno spray al peperoncino e a far scattare il panico.

Festa abusiva davanti al liceo

Di fronte al liceo Leonardo da Vinci si è svolto un party abusivo per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico. Sono accorsi in 2mila per partecipare, moltissimi minori delle classi inferiori alla quinta.

L’evento era già stato organizzato negli anni precedenti e prende il nome di Leofest. Non sono mai mancati casi di violenza, neanche nelle passate edizioni: due anni fa un gruppo di Rozzano aveva preso delle bottiglie e minacciato degli studenti, ferendone permanentemente uno al viso.

Fonte foto: tuttocittà.it Maxi-rissa alla festa abusiva Leofest organizzata dagli studenti del liceo Leonardo da Vinci

Rissa e spray al peperoncino

La festa studentesca autogestita si è ben presto trasformata in un campo di combattimento, con ragazzi (forse i maranza) che hanno spruzzato lo spray urticante al peperoncino per avere il tempo di rubare gli oggetti personali dei presenti.

Diversi i feriti, tra cui una giovane che è stata portata via dopo aver perso conoscenza. La causa: abuso di bevande alcoliche.

Chi sono i “maranza”

Il termine maranza non è nuovo a Milano, già dagli anni 80 si identificavano con questo termine i tipici ragazzi o le tipiche ragazza tamarri/e o coatti/e. In realtà il termine maranza sembra essere l’unione di due parole: “marocchino” e “zanza”, ma il suo utilizzo si è allargato e non ha più barriere etniche.

I maranza di oggi rappresentano però qualcosa di diverso. Si tratta di giovani con uno specifico look (tuta, maglie delle squadre di calcio, cappellino e borsello) e un particolare atteggiamento aggressivo, che ha spesso a che fare con la micro-criminalità.