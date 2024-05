Incendio a Bolzano con l'Alpitronic in fiamme, nube nera sulla città: chiuso spazio aereo, evacuata una scuola

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

A Bolzano è scoppiato un vasto incendio nella zona artigianale di via di Mezzo ai Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Le fiamme, alzatesi sulla città intorno alle 9.15 della mattina di mercoledì 8 maggio, hanno interessato lo stabilimento dell’azienda di tecnologie Alpitronic e hanno causato l’evacuazione di una scuola superiore. Sul posto i Vigili del Fuoco, non si registrano al momento vittime o feriti. Chiuso lo spazio aereo sulla città, capoluogo dell’omonima provincia autonoma in Trentino-Alto Adige.

Incendio nell’azienda Alpitronic di Bolzano

Nella mattina di mercoledì 8 maggio a Bolzano un vasto incendio è scoppiato nella zona artigianale di via di Mezzo ai Piani, dove ha sede lo stabilimento Alpitronic ora completamente avvolto dalle fiamme.

Il rogo ha avuto inizio intorno alle 9.15 nei pressi dei Magazzini generali in un’area in cui sono in corso lavori di ristrutturazione e si è velocemente allargato, fino a coinvolgere l’intera sede dell’azienda, leader mondiale delle colonne di ricarica per le auto elettriche.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incendio, a Bolzano

Al momento non si registrano feriti o vittime.

Evacuata una scuola e chiuso lo spazio aereo per la nube nera

In seguito allo scoppio dell’incendio, avvenuto nei pressi dei Magazzini generali, è stata evacuata una scuola superiore nelle vicinanze del luogo interessato dalle fiamme.

Un’enorme colonna di fumo nero si è alzata sulla città, ed è per questo che le autorità hanno ritenuto necessario chiudere lo spazio aereo soprastante.

Le immagini dell’incendio mostrano infatti fiamme alte decine di metri che divorano l’intero stabilimento dell’azienda di tecnologie, alimentando un’imponente nube di fumo visibile a chilometri di distanza.

Vigili del Fuoco a Bolzano per spegnere le fiamme

Le fiamme che avvolgono la sede Alpitronic hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Bolzano e dintorni, accorsi sul posto per provare a contenere l’enorme rogo.

L’operazione al momento risulta però molto difficile, stando a quanto riportano l’agenzia Ansa e le fonti locali. I Vigili del Fuoco avrebbero anche posizionato dei tubi nel fiume Isarco per pompare l’acqua necessaria all’intervento di spegnimento.

Alpitronic, nata come start-up elettronica nel 2009, è un’azienda leader mondiale delle colonne di ricarica per le auto elettriche.

Ha oltre 200 dipendenti e diverse sedi oltre a quella di Bolzano, tra cui Bergamo, Bologna, ma anche Monaco di Baviera in Germania e Charlotte, negli Stati Uniti.