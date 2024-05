La versione della polizia di Miami sull'incaprettamento di Matteo Falcinelli. Ira della madre: "Cose assurde"

La polizia di Miami ha rilasciato un comunicato in cui ha dato la sua versione dei fatti in merito all’arresto di Matteo Falcinelli, lo studente 25enne italiano che è stato ammanettato e incaprettato dagli agenti statunitensi nella la notte tra il 24 e il 25 febbraio 2024.

Arresto di Matteo Falcinelli, il comunicato della polizia di Miami

La decisione di incaprettare Matteo Falcinelli è un metodo legale ed è stata presa “per la sua sicurezza” dopo che ha “sbattuto la testa” contro la porta della cella. Così il dipartimento di polizia di Miami, secondo quanto riportato dai media americani.

“La North Miami Beach Police ha agito in accordo con gli standard dello Stato e le regole del dipartimento”, si legge sempre nella nota.

Fonte foto: ANSA

Inoltre viene affermato che i video delle bodycam indossata da un agente mostrano che Falcinelli si sarebbe “comportato in modo aggressivo” durante l’arresto” e mentre veniva trasportato in cella.

Falcinelli legato per 13 minuti

Nel comunicato si evidenzia che l’arrestato è stato tenuto legato per 13 minuti e che durante questo tempo è stato sempre monitorato.

Infine la polizia ha sostenuto che gli agenti hanno provato a far sì che lo studente ricevesse cure mediche per il taglio al volto che si sarebbe procurato da solo colpendo con la testa le sbarre presenti all’interno dell’auto delle forze dell’ordine dopo l’arresto.

L’ira della madre di Matteo Falcinelli

“La polizia ha rilasciato una dichiarazione seconda la quale ha incaprettato Matteo per proteggerlo contro il farsi del male”. E “questo farsi del male erano per due colpi di testa che Matteo ha dato al muro e o al vetro”; colpi che “ha dato per scaricare la sofferenza atroce che aveva per il forte dolore” dovuto alle manette. Questa la reazione rabbiosa della mamma di Matteo Falcinelli, Vlasta Studenicova, che evidentemente non crede alla versione fornita dalla polizia americana.

“Questo è assurdo e vergognoso. Quindi per non farsi del male lo dovevano uccidere, mettere in una posizione in cui si rischia la morte?”, ha aggiunto Studenicova.

Nelle scorse ore è trapelato un nuovo video dell’arresto del giovane. Lo si vede in cella mentre parla con un agente, chiedendogli ripetutamente il motivo di un simile trattamento.