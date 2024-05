Rissa in discoteca tra Fedez e Cristiano Iovino per una ragazza, poi l'agguato degli ultras: procura indaga

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Fedez si sarebbe reso protagonista di una violenta rissa con Cristiano Iovino in una discoteca di Milano prima che il personal trainer dei vip fosse poi picchiato nella notte a Milano. È quanto emerge da un’indagine approfondita della Procura meneghina che, volendo vederci chiaro su quanto successo nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Iovino, pestato in via Traiano da una decina di persone, ha accertato dai video del locale la lite col rapper.

Fedez e la lite con Iovino

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, i magistrati che indagano sul pestaggio di Cristiano Iovino a Milano, nella notte tra il 21 e il 22 aprile, avrebbero confermato la rissa tra il personal trainer e Fedez in una discoteca di Milano. I due, secondo quanto ricostruito, sarebbero venuti alle mani al “The Club”, famoso locale meneghino.

Tutto sarebbe successo attorno alle 3 di notte, quando i due sarebbero venuti alle mani. I più informati riferiscono di una lite per colpa di apprezzamenti di troppo a una ragazza che era presente in discoteca con Fedez, col gruppo del rapper e quello del personal trainer che si sarebbero scontrati violentemente.

Fonte foto: ANSA Federico Lucia, in arte Fedez.

Fresco di separazione con Ferragni, Fedez si sarebbe gettato nella mischia e, come testimoniano dei video in mano ai magistrati, avrebbe preso parte alla rissa. Il Corriere riferisce di scene “da film americano”, lite risolta con l’allontanamento di Iovino dal locale.

Iovino pestato in strada a Milano

Poco dopo, però, Iovino è stato vittima di un pestaggio in via Traiano, in zona Citylife a Milano. Il personal trainer, noto al gossip per la presunta liaison con Ilary Blasi, sarebbe stato accerchiato da 8-9 persone vestite di nero che lo hanno lasciato a terra dolorante.

Soltanto l’intervento dei guardiani di un palazzo vicino ha fermato la violenza sul 37enne che poi, però, ha deciso di non sporgere denuncia.

Iovino, che aveva rifiutato le cure mediche in ospedale limitandosi a quelle sul posto con l’arrivo dell’ambulanza, aveva detto di non conoscere nessuno e di non sapere perché il gruppo si fosse accanito su di lui.

Il coinvolgimento degli ultras del Milan che accompagnano Fedez

Una versione che non ha convinto i carabinieri che hanno segnalato l’accaduto scoprendo ulteriori dettagli sulla serata di Iovino in discoteca e la rissa con Fedez. Insieme al rapper, infatti, nella lite erano stati coinvolti anche alcuni ultras del Milan, visti spesso in compagnia del cantante.

Il Corriere, infatti, ricorda come già un mese prima, in occasione di un’altra lite fuori da un locale milanese con il cantante Naska, Fedez fosse in compagnia di noti ultras rossoneri che da tempo lo accompagnerebbero come bodyguard. In un’altra occasione, lo scorso 6 maggio fuori dal Tribunale di Roma, Fedez si era presentato ad un processo scortato davanti alle telecamere da Christian Rosiello, istruttore di arti marziali nonché leader della Sud.

Ultras che, secondo chi indaga, potrebbero essere coinvolti nel pestaggio di Iovino. Non ci sono elementi chiari che ricolleghino i tifosi al pestaggio, ma la descrizione fornita dai guardiani del palazzo che sono intervenuti (“tutti grossi e vestiti di nero”, ndr), secondo il Corriere potrebbe essere un elemento importante.

Quel messaggio tra Fedez e Iovino

Quel che è certo, intanto, è che Fedez in via Traiano non era presente. Ma dopo la prima rissa nel privè Iovino e il rapper avrebbero avuto uno scambio di messaggi per un incontro riparatore.

E nel frattempo, emerge, Iovino avrebbe chiesto l’intercessione degli ultras dell’Inter tramite gli amici laziali, essendo lui grande tifoso biancoceleste. Elemento che, per chi indaga, supporta l’idea che il personal trainer possa avere riconosciuto i tifosi rossoneri nel gruppo di Fedez.