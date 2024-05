Violento scontro tra treni passeggeri in Argentina: 57 feriti a Buenos Aires, 30 in ospedale in codice rosso

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Sono 57 le persone rimaste ferite nello scontro tra treni avvenuto il 10 maggio a Buenos Aires, in Argentina. 30 persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso a causa del violento impatto.

Scontro tra treni a Buenos Aires

Secondo quanto riferito dall’autorità del servizio d’emergenza della capitale, il Same, almeno 57 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, nello scontro fra treni avvenuto a Buenos Aires.

L’incidente, riferisce l’agenzia Agi, è avvenuto alle 10.30 ora locale, le 15.30 in Italia, quando un treno passeggeri locale con sette vagoni, della linea General San Martìn, si è scontrato contro un altro vuoto, in manutenzione, per ragioni da accertare, secondo le prime investigazioni.

100 i passeggeri soccorsi

Sono circa un centinaio i passeggeri soccorsi. Due di loro hanno riportato un trauma cranico, e sono stati trasportati in ospedale in elicottero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze che hanno aiutato a evacuare le persone e a trasportare i feriti negli ospedali.

I due feriti in maniera grave sono uno dei macchinisti e un passeggero, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Le autorità hanno affermato che non ci sono bambini tra i feriti, mentre non si segnalano vittime.

Fonte foto: ANSA

I danni causati dall’impatto

Lo scontro nel quartiere Palermo della capitale

Le riprese televisive e dei droni mostrano i treni l’uno contro l’altro su un cavalcavia nel quartiere Palermo della capitale argentina.

Il primo vagone del treno passeggeri è deragliato ed è stato danneggiato nella collisione.

I reporter della Reuters presenti sulla scena hanno visto passeggeri portati su barelle verso ambulanze ed elicotteri in attesa di trasportare i feriti più gravi negli ospedali cittadini.

“Novanta ambulanze sono state impiegate sul posto, 90 passeggeri sono stati trasferiti e assistiti. 30 di questi sono stati portati in ospedale in codice rosso”, ha detto a Reuters Alberto Crescenti, responsabile del sistema locale di assistenza medica di emergenza il Same.

Crescenti, secondo quanto riferito dalla Reuters, ha spiegato che due passeggeri sono stati portati in elicottero all’ospedale Santojanni con traumi alla testa e al torace.

“Erano lucidi, ma per precauzione sono stati i primi ad essere trasportati con l’elisoccorso. In totale abbiamo curato circa 100 passeggeri”.