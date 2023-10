Scoppia incendio in una discoteca a Murcia in Spagna, ci sono vittime e feriti: i morti salgono a 13

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in Spagna. È salito a undici il numero di persone morte nell’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Murcia, nel sud del Paese. Ancora da chiarire le cause del rogo, i soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime.

Incendio nella discoteca a Murcia

Secondo quanto riportano i media spagnoli, il rogo è divampato verso le 6 della mattina di domenica 1 ottobre all’interno della discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme: le operazioni si sono concluse in mattinata.

Hasta el momento el incendio de la discoteca Teatre en #Murcia se salda con cuatro heridos y cuatro fallecidos. Es posible que el número de fallecidos aumente. Mas información en ➡️https://t.co/S12MqtTstH pic.twitter.com/Q3ezb4VTHK — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) October 1, 2023

Tragico bilancio

Drammatico il bilancio dell’incendio, ancora provvisorio. Sono almeno 13 le persone morte nel rogo che ha avvolto la discoteca. Il numero dei morti però potrebbe ancora salire nelle prossime ore, in quanto i soccorritori stanno cercando altre persone non ancora rintracciate.

Come confermato dal sindaco di Murcia, non si hanno notizie di diverse persone, tra cui alcuni componenti di un gruppo di amici che stavano festeggiavano un compleanno nel locale.

I feriti sono quattro, due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni: tutti intossicati dal fumo, sono stati trasportati in ospedale.

Cosa è successo

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, se si sia trattato di un incidente o di un evento doloso. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica del rogo.

Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno del locale, dove erano presenti molte persone, il tetto è crollato.

La vicepresidente spagnola Yolanda Diaz ha scritto su X: “Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie”.