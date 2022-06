Maturità, polemiche social per la traccia sulla Segre: e c'è chi parla di "effetto Ferragni"

Pioggia di polemiche sui social per la scelta del Ministero dell’Istruzione di dedicare una traccia della prova di italiano alla senatrice a vita Liliana Segre. Su Twitter, soprattutto, diversi utenti hanno storto il naso. E c’è chi, ironicamente, ha parlato anche di “effetto Ferragni”.

Non sono mancati i primi tweet contrari alla decisione del Miur di dedicare una traccia alla senatrice Liliana Segre.

Tra i tanti, per esempio:

Alla #maturità tracce su Liliana Segre e Gherardo Colombo. Ormai può succedere di tutto. Alla prossima non escluderei tracce su Di Maio, Vladimir Luxuria e Palamara.

Liliana Segre nelle tracce per l’esame di maturit.

In quale altro paese democratico fanno fare gli esami sugl scritti di un senatore in carica?

— Pennadoro (@GiulianoPennad1) June 22, 2022