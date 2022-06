Maturità 2022, la traccia su Liliana Segre e la reazione della senatrice: "Mi sentivo in colpa"

La maturità 2022 ha preso il via poco dopo le 8.30 di mercoledì 22 giugno con la prima prova di italiano. Sette le tracce a disposizione degli oltre 500mila studenti italiani alla prova con l’esame di Stato, tre le tipologie tra le quali scegliere.

Nella Tipologia B, quella di tipo argomentativo, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di proporre una parte de “La sola colpa di essere nati“, il libro scritto da Gherardo Colombo sotto racconto della senatrice Liliana Segre.

Liliana Segre alla maturità, il testo della traccia

Il testo tratto da “La colpa di essere nati” è presente come prima proposta per l’analisi e la produzione di un testo argomentativo. L’estratto è di tre pagine del racconto, da pagina 25 a pagina 27, nel quale la senatrice Liliana Segre ricorda come per effetto delle leggi razziali venne espulsa da scuola.

“L’espulsione la trovai innanzitutto una cosa assurda, oltre che una gravità enorme. Immaginate un bambino che non ha fatto niente […] e da un giorno all’altro ti dicono: “Sei stata espulsa”. È qualcosa che ti resta dentro per sempre. “Perché?” domandavo, e nessuno sapeva dare una risposta” ricorda la senatrice nel passaggio scelto dal Miur.

Nel lungo racconto di Liliana Segre ci sono le domande che da bambina si è fatta nel corso di quel periodo buio: “Cosa avrò fatto di male per non poter più andare a scuola? Qual è la mia colpa? Non me ne capacitavo. Mi sono ritrovata in un mondo in cui non potevo andare a scuola e in cui contemporaneamente succedeva che i poliziotti cominciassero a presentarsi e a entrare in casa mia“.

“Insieme all’espulsione ricordo l’improvviso silenzio del telefono” si legge nell’estratto, con Liliana Segre che ricorda le minacce di morte ricevute telefonicamente e il divieto di rispondere. Nella parte finale, poi, una similitudine dura per far capire lo stato d’animo vissuto in quel periodo: “È proprio come in quel terribile gioco tra bambini, in cui si decide, senza dirglielo, che uno di loro è invisibile. Il gruppo decide che non lo vede più e lui inizia a piangere gridando: “Ma io sono qui!”. Ecco, è quello che è successo a noi, ciascuno di noi era il bambino invisibile“.

Fonte foto: ANSA La senatrice Liliana Segre

Cosa devono fare gli studenti

Una volta letto con attenzione il testo della prova, gli studenti sono chiamati a rispondere a quattro domande punto per punto o in un discorso unico. L’obiettivo è riassumere il brano come discorso indiretto, capire il perché la senatrice reputa “assurda e grave la sua espulsione dalla scuola” e perché Liliana Segre si sentiva in colpa.

Oltre alla comprensione del testo, poi, c’è un lato di produzione sulle considerazioni sul fenomeno descritto nel brano con eventuali riferimenti ad altri contesti storici.