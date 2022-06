Maturità 2022 al via, le tracce della prima prova: Verga, Pascoli e Segre, tutte le scelte per gli studenti

Dopo giorni di attesa è arrivato il fatidico giorno per oltre 500 mila studenti italiani che, dalle 8.30 di mercoledì 22 giugno, affronteranno l’esame di maturità. Si inizia con la prima prova di italiano, 7 tracce uguali a livello nazionale, per poi passare alla seconda prova di indirizzo e all’orale e quindi ottenere il diploma.

Dopo il toto-tracce degli scorsi giorni, con la consegna dei testi della prima prova sono stati ufficializzati tutti gli argomenti che gli studenti italiani dovranno affrontare in questo primo step dell’esame di maturità.

Prima prova, le tracce

Sette tracce, tre tipologie da poter scegliere per gli studenti. La Tipologia A contiene due tracce di analisi del testo, poetico o prosa, la Tipologia B contiene tre tracce di testo argomentativo (di cui uno di ambito storico) e la Tipologia C, infine, due tracce su temi di attualità.

Fonte foto: ANSA

Di seguito le tracce scelte dal Ministero per la prima prova di italiano:

Tipologia A: “La via ferrata di Myricae” di Giovanni Pascoli e “Nedda. Bozzetto Siciliano” di Giovanni Verga ;

e “Nedda. Bozzetto Siciliano” di ; Tipologia B: “La sola colpa di essere nati”, testo di Liliana Segre e Gherardo Colombo, e “ la musica ” con testo di Oliver Sack da “Musicofilia”, il discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi , premio Nobel per la Fisica 2021;

e Gherardo Colombo, e “ ” con testo di Oliver Sack da “Musicofilia”, il discorso pronunciato alla Camera da , premio Nobel per la Fisica 2021; Tipologia C: rischi della rete con testo tratto da Vera Gheno e Bruno Mastroianni “Tienilo Acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, le conseguenze della pandemia di Covid-19 con testo tratto da Luigi Ferrajoli “Perché una Costituzione della Terra?”.

Le tracce per esteso

“La via ferrata di Myricae”. Commenta il testo della poesia proposta, elaborando una tua riflessione sull’espressione di sentimenti e stati d’animo attraverso rappresentazioni della natura; puoi mettere questa lirica in relazione con altri componimenti di Pascoli e con aspetti significativi della sua poetica o far riferimento anche a testi di altri autori a te noti, nell’ambito letterario e/o artistico;

Commenta il testo della poesia proposta, elaborando una tua riflessione sull’espressione di sentimenti e stati d’animo attraverso rappresentazioni della natura; puoi mettere questa lirica in relazione con altri componimenti di Pascoli e con aspetti significativi della sua poetica o far riferimento anche a testi di altri autori a te noti, nell’ambito letterario e/o artistico; “Nedda. Bozzetto siciliano”. Il tema degli ‘ultimi’ è ricorrente nella letteratura e nelle arti già nel XIX secolo. Si può affermare che Nedda sia la prima di quelle dolenti figure dei “vinti” che Verga ritrarrà nei suoi romanzi; prova a collegare e confrontare questo personaggio e la sua drammatica storia con uno o più personaggi del Ciclo dei vinti. In alternativa, esponi le tue considerazioni sulla tematica citata facendo ricorso ad altri autori ed opere a te noti;

Il tema degli ‘ultimi’ è ricorrente nella letteratura e nelle arti già nel XIX secolo. Si può affermare che Nedda sia la prima di quelle dolenti figure dei “vinti” che Verga ritrarrà nei suoi romanzi; prova a collegare e confrontare questo personaggio e la sua drammatica storia con uno o più personaggi del Ciclo dei vinti. In alternativa, esponi le tue considerazioni sulla tematica citata facendo ricorso ad altri autori ed opere a te noti; “La sola colpa di essere nati” . Liliana Segre espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della discriminazione – istituzionale e relazionale – legata alla emanazione delle ‘leggi razziali’; inquadra i ricordi della senatrice nel contesto storico nazionale e internazionale dell’epoca, illustrando origine, motivazioni e conseguenze delle suddette leggi. Esprimi le tue considerazioni sul fenomeno descritto nel brano anche con eventuali riferimenti ad altri contesti storici. Argomenta le tue considerazioni sulla base di quanto hai appreso nel corso dei tuoi studi ed elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso;

. Liliana Segre espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della discriminazione – istituzionale e relazionale – legata alla emanazione delle ‘leggi razziali’; inquadra i ricordi della senatrice nel contesto storico nazionale e internazionale dell’epoca, illustrando origine, motivazioni e conseguenze delle suddette leggi. Esprimi le tue considerazioni sul fenomeno descritto nel brano anche con eventuali riferimenti ad altri contesti storici. Argomenta le tue considerazioni sulla base di quanto hai appreso nel corso dei tuoi studi ed elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso; “Musicofilia” . Sulla base delle tue conoscenze, delle tue esperienze personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema del potere che la musica esercita sugli esseri umani. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso;

. Sulla base delle tue conoscenze, delle tue esperienze personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema del potere che la musica esercita sugli esseri umani. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso; Discorso di Giorgio Parisi (qui i punti principali). Il premio Nobel Parisi delinea possibili drammatici scenari legati ai temi del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse energetiche prospettando la necessità di urgenti interventi politici; condividi le considerazioni contenute nel brano? Esprimi le tue opinioni al riguardo, sulla base di quanto appreso nel tuo percorso di studi e delle tue conoscenze personali, elaborando un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso;

(qui i punti principali). Il premio Nobel Parisi delinea possibili drammatici scenari legati ai temi del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse energetiche prospettando la necessità di urgenti interventi politici; condividi le considerazioni contenute nel brano? Esprimi le tue opinioni al riguardo, sulla base di quanto appreso nel tuo percorso di studi e delle tue conoscenze personali, elaborando un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso; “Perché una Costituzione della Terra?” . Rifletti sulle questioni poste nel brano e confrontati anche in maniera critica e facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali e alla tua sensibilità, con la tesi espressa dall’autore, secondo il quale occorre ripensare la politica e l’economia a partire dalla consapevolezza, generata dalla pandemia, della nostra comune fragilità e del nostro comune destino. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto;

. Rifletti sulle questioni poste nel brano e confrontati anche in maniera critica e facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali e alla tua sensibilità, con la tesi espressa dall’autore, secondo il quale occorre ripensare la politica e l’economia a partire dalla consapevolezza, generata dalla pandemia, della nostra comune fragilità e del nostro comune destino. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto; “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”. Nel tuo percorso di studi hai avuto modo di affrontare queste tematiche e di riflettere sulle potenzialità e sui rischi del mondo iperconnesso? Quali sono le tue riflessioni su questo tema così centrale nella società attuale e non solo per i giovani? Argomenta il tuo punto di vista anche in riferimento alla cittadinanza digitale, sulla base delle tue esperienze, delle tue abitudini comunicative e della tua sensibilità. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Le date dell’esame di maturità

Poco dopo le 14, quando si concluderà la prima prova di italiano, gli studenti avranno tempo di ricaricare le pile per affrontare i prossimi passi dell’esame di maturità. Archiviato il primo passaggio, la testa è ora rivolta alla seconda prova e all’orale che seguiranno nei prossimi giorni.

Secondo il calendario, infatti, la seconda prova sarà giovedì 23 giugno 2022, mentre i colloqui orali prenderanno il via il lunedì successivo alla prima prova, ovvero lunedì 27 giugno, con l’obiettivo di chiudere la pratica entro la prima settimana di luglio.

C’è un grosso “ma” da prendere in considerazione, ovvero quello relativo alle possibili positività da Covid-19. Infatti se un maturando dovesse risultare positivo, l’esame slitterebbe per tutta la classe. Nello specifico gli esami potrebbero andare avanti addirittura sino a fine luglio, con le date suppletive degli scritti già decise: mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, con gli orali che slitterebbero a lunedì 11 luglio.

A differenza di quanto avviene con la prova di italiano, la seconda prova sarà diversa per i 500mila studenti in quanto si tratta di una prova di indirizzo. Per il classico è stato scelto il latino, per lo scientifico, invece, la solita matematica che fa tremare gli studenti. Le tracce, che non vengono più direttamente dal Ministero, sono scelte dai docenti presenti in commissione (tutti professori interni e dunque volti noti agli studenti) in base al cammino delle classi nel corso dell’anno scolastico.