Chiara Ferragni e Liliana Segre, l'incontro e la visita in programma al Memoriale della Shoah

Alla fine l’appuntamento tra Chiara Ferragni e Liliana Segre c’è stato: la senatrice ha accolto l’influencer oggi, nel suo appartamento milanese. “Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito” lo ha scritto Ferragni, sul suo profilo Instagram pubblicando sui social una foto insieme.

Chiara Ferragni e Liliana Segre, l’incontro

L’incontro è avvenuto dopo l’invito di qualche settimana fa rivolto dalla senatrice a vita a Chiara Ferragni, per accompagnarla nella visita del Memoriale della Shoah di Milano.

“Ci siamo viste intorno alle 9.30 a casa mia e siamo state insieme un’oretta – ha raccontato al Corriere della Sera Liliana Segre -. Insieme abbiamo deciso che andremo a visitare il Memoriale, in forma privata”.

La senatrice a vita ha rivelato come si sia trattato di “un incontro affettuoso, Chiara è una donna bellissima e molto carina nei modi, inoltre, come fossi sua nonna, mi ha mostrato anche le foto dei suoi splendidi bambini”.

Chiara Ferragni e Liliana Segre, l’invito

A maggio Liliana Segre aveva manifestato il desiderio di coinvolgere l’influencer così da intraprendere altre strade per mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Per la senatrice può essere di grande aiuto per la visibilità del Memoriale della Shoah una visita insieme all’influencer sotto alla Stazione centrale di Milano, al Binario 21, da dove partivano i treni pieni di ebrei e deportati politici destinati ai campi di sterminio.

“Trascorrendo molto tempo con i miei nipoti – aveva detto – ho capito che il mondo è cambiato. E siccome oltre che intelligente e con 27 milioni di follower, Chiara Ferragni si è già impegnata con il marito Fedez in iniziative civili e sociali, ho pensato fosse la persona giusta da coinvolgere”. “Il suo esempio potrebbe portare qui tanti ragazzi” aveva aggiunto.

Chiara Ferragni e Liliana Segre, l’invito di Fedez

Alla proposta aveva risposto il marito dell’imprenditrice, Fedez, che aveva invitato a sua volta la 91enne senatrice a prendere parte al suo podcast ‘Muschio selvaggio’.

“Lo ringrazio – aveva risposto Liliana Segre – ma preferisco vengano loro in un luogo come il Memoriale. E, data la mia età, mi auguro che la visita avvenga in un futuro prossimo”.