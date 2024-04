Mattia Giani morto dopo un malore in campo, eseguita l'autopsia sul corpo del giovane calciatore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stata eseguita nella giornata di oggi venerdì 19 aprile l’autopsia sul corpo di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino morto dopo un malore accusato in campo durante la partita contro il Lanciotto a Campi Bisenzio, vicino Firenze.

Mattia Giani, eseguita l’autopsia

Come riporta La Nazione, l’autopsia sul corpo di Mattia Giani, disposto dalla procura di Firenze, è stata eseguita dal medico legale Beatrice Defraia all’Istituto di medicina legale del capoluogo toscano.

Non è trapelato nulla sulle cause del decesso del giovane calciatore, per sapere qualcosa bisognerà attendere il deposito in Procura della relazione dell’esame, tra 90 giorni.

Conclusa l’autopsia, il pm Giuseppe Ledda, titolare dell’inchiesta, ha dato il via libera per la restituzione della salma ai familiari.

Le indagini

Intanto vanno avanti le indagini sulla morte del calciatore 26enne: la Procura di Firenze ha aperto sul decesso di Mattia Giani un fascicolo d’indagine per omicidio colposo che al momento non vede indagati.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quei concitati minuti di domenica 14 aprile allo stadio Ballerini di Campi Bisenzio. Gli inquirenti stanno vagliando la possibilità che qualcosa non abbia funzionato a dovere nei soccorsi al calciatore.

Fonte foto: ANSA La dedica a Mattia Giani di Gianluca Mancini della Roma

Il pm ha affidato ai carabinieri di Campi Bisenzio l’acquisizione del defibrillatore presente negli spogliatoi dello stadio e l’ascolto di chi era presente e aveva l’abilitazione a usare l’apparecchio salvavita.

Il post del fratello Elia

Intanto la famiglia del giovane calciatore è ancora sotto choc. Nelle ultime ore Elia Giani ha pubblicato su Facebook una toccante dedica per il fratello Mattia.

“Sei stato dal primo giorno il mio esempio, con la tua umiltà, il tuo rispetto e la tua bontà”, ha scritto Elia, “mi auguro di arrivare ad essere almeno la metà dell’uomo che sei stato, e di insegnare un giorno ai miei figli i tuoi stessi valori. Sono e sarò sempre orgoglioso di te”.

Elia Giani è fidanzato con Arianna Mancini, sorella del difensore della Roma Gianluca Mancini, che dopo aver segnato un gol in Roma-Milan ha mostrato una maglia con la scritta: “Ciao Mattia, per sempre con noi”.