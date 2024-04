Calciatore Mattia Giani morto dopo un malore in campo, il messaggio toccante della fidanzata Sofia sui social

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Tu sei e sarai sempre l’amore della mia vita, Matti”. Queste le parole sui social di Sofia Caruso, la fidanzata di Mattia Giani, il calciatore 26enne morto dopo aver accusato un malore in campo durante un partita di Eccellenza a Campi Bisenzio (Firenze) tra il suo Castelfiorentino United e il Lanciotto Campi.

Mattia Giani, le toccanti parole della fidanzata Sofia sui social

“Eravamo proprio sul più bello, amore mio ma grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore. Tu sei e sarai sempre l’amore della mia vita, Matti. Ti amerò per sempre e fino all’infinito”, scrive su Instagram la fidanzata di Mattia Giani, Sofia.

“Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto e mi hai sempre promesso che non mi avresti mai lasciata sola. Ti prego, proteggimi per sempre e dammi tutta la forza del mondo da lassù. Ciao amore mio, sorridi sempre così e insegnaci a tutti a giocare a calcio. Sono fiera di te, per sempre. Un bacio grande come l’universo”.

L’ultimo messaggio di Mattia Giani alla fidanzata

Da pochi giorni i due ragazzi erano andati a convivere a San Miniato, in provincia di Pisa, pensavano di sposarsi e di avere dei figli.

Sofia su Instagram ha ricordato anche quanto accaduto domenica e rivelato l’ultimo messaggio ricevuto dal suo Mattia: “Domenica ci siamo svegliati. Abbiamo parlato e abbiamo riso: era bellissimo. Poi Matti ha preso il borsone. Io sono rimasta a casa”.

“Poi – racconta – ha squillato il cellulare: era un suo messaggio, l’ultimo. Mi ha scritto: ‘Amore, ti ho lasciato l’accredito per la partita a nome Giani. Ti amo da impazzire‘. Me lo diceva sempre che mi amava da impazzire e anche io lo amavo da impazzire”.

Il ricordo dell’allenatore

Commosso anche il ricordo dell’allenatore del Castelfiorentino United, la squadra in cui giocava Mattia Giani.

“Le ultime parole di Mattia prima di entrare in campo sono state: ‘Mister stai tranquillo, faccio gol e vinciamo la partita'”, dice Nico Scardigli al Corriere della Sera.

“Io gli ho sorriso, tutto sembrava normale: è iniziata la partita e lui ha fatto gol. Poi però dopo questo tiro in porta – racconta – è stato assurdo: è come se avesse avuto un problema muscolare. L’ho guardato meglio ed era chiaro che era qualcosa di diverso”.