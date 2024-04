Morto il calciatore Mattia Giani dopo malore in campo nella partita Lanciotto-Castelfiorentino: aveva 26 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È morto all’ospedale di Careggi Mattia Giani, il calciatore 26enne che domenica aveva accusato un malore sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, durante la partita del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino.

La gara era stata subito sospesa e le condizioni di salute del giocatore erano apparse fin da subito molto gravi.

Il messaggio del sindaco di Castelfiorentino

Lo ha reso noto il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post pubblicato su Facebook.

L’annuncio del primo cittadino: “Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta. In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace”.

Il post del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dedicato un post a Mattia Giani.

Le sue parole: “Mattia Giani non ce l’ha fatta. Tutta la nostra regione si stringe per la scomparsa così improvvisa e dolorosa del giovane calciatore di Ponte a Egola colto ieri da una malore in campo. Alla famiglia e agli amici l’abbraccio della Toscana, riposa in pace”.

Cosa è successo a Mattia Giani

Mattia Giani, originario di Ponte a Egola (Pisa), si era sentito male durante la partita di calcio tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. La gara era stata sospesa.

Giani, come riportato da ‘La Nazione’, è caduto a terra al minuto 15 del primo della partita, dopo essersi toccato la testa e il cuore. Dalle panchine sono accorsi dirigenti e sanitari. A Giani è stato praticato massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.

Arrivato all’ospedale, il bollettino è apparso subito drammatico: il giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco e subito dopo un attacco epilettico.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.