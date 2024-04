Mattia Giani morto dopo un malore in campo: post commovente del fratello Elia, cognato del calciatore Mancini

Dopo la dedica di Gianluca Mancini durante la partita di Europa League Roma-Milan, anche Elia Giani, fratello di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino morto dopo un malore accusato in campo nel match contro il Lanciotto, ha rivolto un messaggio pubblico al ragazzo deceduto.

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile, Elia Giani ha pubblicato su Facebook una dedica per il fratello Mattia:

“Ciao Matti, fratellone mio Sono giorni che cerco di scrivere di te ma ho paura di non essere in grado di esprimere ciò che sei stato. Lo sai… non siamo mai stati di tante parole ma ci bastava uno sguardo per capirci. Sei stato dal primo giorno il mio esempio, con la tua umiltà, il tuo rispetto e la tua bontà. Per la nostra stessa passione che ci ha trasmesso babbo, non abbiamo vissuto la quotidianità di tutti i giorni ma siamo sempre stati uno la spalla dell’altro. Mi auguro di arrivare ad essere almeno la metà dell’uomo che sei stato, e di insegnare un giorno ai miei figli i tuoi stessi valori. Sono e sarò sempre orgoglioso di te. Adesso prendimi per mano e conduciamo questa nuova vita insieme. Ti voglio bene”.