Matteo Salvini sulla decisione di disputare la partita Fiorentina-Juventus: "Io non avrei fatto giocare"

La partita di calcio tra Fiorentina-Juventus continua ad animare il dibattito politico, con il ministro Matteo Salvini che ha detto chiaramente come, se fosse dipeso da lui, la gara non si sarebbe disputata. La sfida è stata confermata, come da calendario, nonostante l‘alluvione che ha colpito la Toscana. Con l’occasione, il vicepremier ha manifestato il suo dissenso e ha elogiato invece l’impegno dei tifosi, sottolineando che i loro appelli, insieme all’opinione delle autorità locali, avrebbero dovuto essere ascoltati.

Cosa ha detto Matteo Salvini

“Fosse dipeso da me non avrei fatto giocare Fiorentina-Juventus” ha dichiarato Matteo Salvini a margine della presentazione del libro “Mai sottomessi” di Silvia Sardone a Milano.

“Tifosi e ultras non vanno sulle prime pagine dei giornali solo quando c’è casino, giustamente perché tolleranza zero, però quando dei tifosi spalano fango e acqua e chiedono di non giocare una partita con una città e una regione in forte difficoltà, e lo dice il sindaco, il governatore e lo chiedono i tifosi, io sono d’accordo con loro” ha affermato il vicepresidente del Consiglio.

“Poi qualcuno si offende se si parla di calcio, l’autonomia del calcio, io mi occupo di far ripartire le ferrovie, le strade e le autostrade, anche in Toscana, e oggi ci sono buone notizie” ha concluso Salvini.

La conferma della gara

La partita è stata confermata dopo un’analisi dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, il quale ha stabilito che le forze dell’ordine impegnate nell’incontro non avrebbero compromesso le operazioni di soccorso in atto.

Tuttavia, questa decisione ha scatenato una forte reazione, con i tifosi della Fiorentina che chiedevano il rinvio, considerando la situazione critica in Toscana dovuta alle inondazioni. La Lega Serie A è stata a sua volta oggetto di critiche, con i tifosi che si sono scagliati contro i vertici per non aver sospeso la partita.

La critica di Renzi

L’esternazione di Matteo Salvini segue quella del leader di Italia Viva Matteo Renzi, il quale aveva a sua volta proposto il rinvio della partita per concentrarsi sull’emergenza alluvione.

Il dibattito si è concentrato sulla questione se giocare una partita in un momento di emergenza sia una scelta appropriata. Renzi ha sottolineato che l’evento avrebbe richiesto l’impegno di forze dell’ordine e vigili del fuoco, persone che potrebbero essere utilizzate in attività di soccorso.