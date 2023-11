Viabilità e maltempo: situazione difficile in Toscana per allagamenti e frane, disagi in Liguria e Veneto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Situazione ancora difficile, a causa del maltempo, per la viabilità. I problemi maggiori riguardano la Toscana, la regione più colpita dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni, ma si registrano problemi anche su altre strade, prevalentemente nel Nord Italia.

Allagamenti e frane restano i fenomeni più frequenti e con l’impatto maggiore sulla viabilità, con rallentamenti e chiusure delle strade nelle situazioni più gravi. Ecco quali sono le criticità maggiori riportate nell’ultimo bollettino della Polizia di Stato per la giornata di domenica 5 novembre.

Maltempo, la situazione delle strade in Toscana

In Toscana, come detto, le situazioni di maggiore difficoltà. Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa è stata ridotta la carreggiata in località Prato Ovest (Km 17+000) in direzione Pisa, dove si circola sulla corsia di sorpasso a causa del monitoraggio del Fosso Bagnolo a rischio straripamento. Lungo la Strada di grande comunicazione FI-PI-LI è ancora chiuso il tratto tra l’allacciamento della A12 Genova-Rosignano (Km 69+200) e lo svincolo di Lavoria (Km 61+800) in direzione Firenze, e il tratto tra Lavoria (Km 61+800) e Colle Salvetti (Km 67+300) in direzione Livorno, a causa degli straripamenti avvenuti nelle scorse ore.

Inoltre, sempre in Toscana, resta chiuso il tratto tra Mozzano (Km 44+000) e Chifenti (Km 46+400) della SS12 dell’Abetone e del Brennero a causa di una frana. Infine, sempre a causa di una frana, è ancora chiusa la SS62 della Cisa in località Pontremoli (Km 51+900-Km 52+780).

Disagi anche in Liguria, Veneto e Lombardia

Il maltempo ha colpito pesantemente anche la Liguria, non solo sulla costa ma anche nelle zone interne. Come riportato dal bollettino sulla viabilità diffuso dalla Polzia di Stato, permane la chiusura a Borzonasca (Km 57+900) e a Rezzoaglio (Km 30+800) lungo la SS586 della Valle dell’Aveto.

In Lombardia la SS45 Ter Gardesana Occidentale è stata interdetta in località Villanova sul Clisi (Km 0+000-Km 4+000) a causa di allagamenti. In Veneto è stato chiuso il tratto tra Vittorio Veneto e lo svincolo per il casello autostradale di Fadalto per la A/27 (Km 20+400) della SS 51 di Alemagna per pericolo frana. Interdetta al traffico la SS 52 Carnica al Km 76+500 per una frana.

Vento forte, dove non possono circolare i mezzi telonati

Oltre a frane e allagamenti, anche il vento forte rappresenta un pericolo per chi è alla guida. La polizia di Stato raccomanda di procedere con la massima cautela, in particolar modo ai mezzi furgonati, telonati e caravan.

A questi veicoli, in via precauzionale a causa del vento forte, è stata interdetta la circolazione nel tratto dell’autostrada A24 Roma-Teramo, compreso tra Assergi (Km 117+000) e Colledara-San Gabriele (Km 137+000).

La situazione della rete ferroviaria

Per quanto riguarda la viabilità ferroviaria, la Polizia di Stato rende noto che restano attive le seguenti limitazioni:

linea convenzionale Bologna Firenze: circolazione sospesa nel tratto tra Vaiano e Prato, a causa delle condizioni metereologiche avverse;

linea Pontassieve-Faenza: circolazione interrotta all’altezza di borgo San Lorenzo (FI), causa danni causati dal maltempo;

linea Terni Sulmona: circolazione sospesa all’altezza di Antrodoco, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Sono stati istituiti Bus sostitutivi in loco.

Come informazioni sulla situazione della viabilità

Viabilità Italia, che continua a monitorare costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria, interessata dalle suddette criticità, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio nelle zone interessate dal maltempo, consigliando di informarsi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto.

Per informarsi sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché i pannelli a messaggio variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.