Il maltempo in Toscana causa ancora disagi con 16mila famiglie senza luce, Giani: "Mezzo miliardo di danni"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il maltempo non lascia tregua in Toscana. Sono 16mila le famiglia rimaste senza luce, mentre ammontano a centinaia quelle evacuate dalle zone più colpite come Montale, Montemurlo e Prato. Proseguono in queste ore le operazioni per aiutare le popolazioni delle province di Firenze, Pistoia e Prato dove nella notte il bilancio dei danni si è ulteriormente aggravato. La caduta di alcuni alberi, infatti, ha provocato problemi alla circolazione e anche alla fornitura elettrica. “La fragilità del nostro Paese di fronte al cambiamento climatico sarà un problema”, ha detto il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni avvisando che se non si interverrà “pagheremo dei prezzi terribili”.

A lavoro per ripristinare le linee ferroviarie Prato-Vernio e Prato-Pistoia

Nelle scorse ore la provincia di Prato è stata senza dubbio una zone più colpite dal maltempo. Qui, nella frazione di Figline, sono esondati i torrenti Bardena e Velle per le intense precipitazioni.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha condiviso sui social alcune immagini che immortalano i danni provocati in questi giorni.

Il governatore, inoltre, ha fatto sapere che “150 persone tra RFI e maestranze delle ditte sono impegnate per ripristinare le linee Prato-Vernio e Prato-Pistoia interessate da allagamenti, smottamenti e dagli altri danni provocati dalle violente e abbondanti precipitazioni e dal forte vento”, ha scritto Giani sulla sua pagina Facebook.

La stima dei danni ammonta a mezzo miliardo

Sempre sui social, il presidente toscano ha anche fatto il conto dei danni. Sarebbero 16mila, infatti, le utenze prive di energia elettrica in tutta la Regione.

Nella notte ci sarebbero stati nuovi distacchi causati dalle “forti piogge che hanno comportato anche nelle zone già alluvionate ulteriori accumuli importanti”, ha detto Giani.

Sempre a proposito dei danni, inoltre, il governatore ha spiegato che “la prima quantificazione dei danni che facevamo sabato ci portava a parlare di 250-300 milioni, ma in base alle segnalazioni dei sindaci si va a mezzo miliardo per l’area Firenze-Prato-Pistoia“.

Poi, ha aggiunto Giani, “c’è da quantificare anche quello che è avvenuto a Pisa e Livorno”.

Situazione ancora critica a Quarrata

Tra i comuni colpiti dalle esondazioni, c’è anche Quarrata (in provincia di Pistoia). “A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica”, ha comunicato su Facebook il primo cittadino Gabriele Romiti.

“Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada”, ha aggiunto.

Il sindaco ha poi informato che “si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio”.

Nel corso della mattinata di domenica 5 novembre, la situazione è rimasta critica per la viabilità a causa del maltempo con diverse strade chiuse al traffico.