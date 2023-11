Maltempo in Toscana, neonata portata in salvo dai vigili del fuoco a Pistoia: a Prato soccorsa bimba di 3 anni

C’è anche una neonata tra le persone tratte in salvo dai soccorritori a Quarrata, in provincia di Pistoia, tra i comuni colpiti dal maltempo che in Toscana ha fatto 6 vittime.

Gli interventi in provincia di Pistoia

Personale dei vigili del fuoco fluviale, riferisce l’agenzia Ansa, supportato dal mezzo anfibio hanhano tratto in salvo la piccola nella serata di venerdì 3 novembre.

La bimba è stata prelevata insieme a padre e madre dall’abitazione al primo piano dove la famiglia vive, rimasta senza acqua e senza luce, per trasferirsi provvisoriamente a casa dei nonni.

Bimba soccorsa a Prato

A Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, sempre nella giornata di venerdì 3 novembre, i volontari della Protezione civile comunale hanno portato in salvo una bambina di 3 anni che, come riferito dal Comune, “vive al quarto piano di una palazzina di via Pomeria a Oste ed è costretta per sopravvivere, a causa di una patologia, a rimanere attaccata ad un apparecchiatura salvavita”.

A causa del prolungarsi dell’interruzione dell’energia elettrica, “la bambina rischiava la vita, così la protezione civile di Montemurlo ha preferito trasferire la piccola e la sua famiglia al centro di prima accoglienza della Misericordia di Montemurlo, dove il macchinario è stato ricollegato all’alimentazione elettrica”.

Colonna mobile della Protezione civile, in 9000 senza luce

Dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Marche, Umbria e Lazio è in arrivo una colonna mobile che servirà a potenziare gli interventi di soccorso e di ritorno alla normalità nelle aree più colpite dal maltempo dei giorni scorsi che ha messo in ginocchio la Toscana, riporta l’agenzia Agi.

Fonte foto: ANSA

Una foto degli interventi dei militari diffusa dall’ufficio stampa del Ministero della Difesa il 3 novembre 2023

Dalla protezione civile della Regione Toscana fanno sapere che criticità sono ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato.

Come dichiarato dal governatore toscano Eugenio Giani sui social idrovore sono in funzione a Campi Bisenzio, Seano, Poggio a Caiano, Quarrata, Montemurlo e sono previsti ulteriori rinforzi di squadre per assistere la popolazione.

Durante la notte hanno poi continuato a lavorare i tecnici di Enel laddove l’accesso agli impianti non era impedito da allagamenti e problemi di viabilità: risultano al momento, secondo l’Ansa, circa 9.000 utenze disalimentate.