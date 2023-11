Matteo Salvini minacciato di morte, la scritta in via Libia a Milano: la pista porta alla baby gang Zona 4

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Matteo Salvini è stato minacciato di morte da una baby gang. La scritta “Salvini deve morire” è apparsa sul muro di un edificio in piazzale Libia, a Milano. La minaccia nei confronti del vicepresidente del Consiglio non sarebbe neanche la prima, ma questa volta c’è una firma che porta alla baby gang della Zona 4. Sui gruppi che compiono azioni criminali, anche se sotto la maggiore età, Salvini si è sempre espresso duramente e il decreto Daspo nato in seguito agli eventi di Caivano ne è una prova.

“Salvini deve morire”

Tre parole spruzzate con la bomboletta nera sul muro di un palazzo in piazzale Libia, a Milano. “Salvini deve morire”, sono queste le parole che indicano una minaccia lanciata al ministro dei Trasporti Matteo Salvini (Lega).

Non è la prima volta per il vicepresidente, tanto che lo scorso 28 settembre aveva rilasciato una dichiarazione in merito alle minacce pervenute via social. Con nome e cognome di chi lo aveva minacciato, Salvini aveva annunciato querele. “Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì”, aveva scritto su Facebook, pubblicando gli screenshot delle minacce ricevute.

Il commento di Salvini

Matteo Salvini (che ha recentemente presentato un disegno di legge contro gli ambientalisti di Ultima Generazione) non ha perso tempo e ha risposto alle minacce firmate dalla baby gang “Z4” scrivendo sui social che gli dispiace per i proprietari dell’immobile e che spera “gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte”.

La risposta del leader della Lega si collega in qualche modo alla manifestazione prevista a Milano per sabato, che ha lo scopo di “difendere i valori dell’Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo”. Aggiunge che: “Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso”.

Chi è la Z4?

La Z4 è una banda, nello specifico una baby gang composta da giovanissimi, che ha origini nel Municipio 4 di Milano. Da qui il nome “Z4”. I Carabinieri hanno censito ben 13 bande di quartiere e la Z4 è tra queste.

Sono descritti come aggressivi, violenti e giovani. I loro luoghi di ritrovo sono tra il Corvetto e Calvairate e hanno alle spalle già diversi precedenti, come rapine, furti e danneggiamenti.