Lega presenta disegno di legge contro gli attivisti di Ultima Generazione: arresto per chi blocca il traffico

Introduzione del reato penale, arresto in flagranza e possibilità di Daspo urbano per chi blocca il traffico. Lo prevede una proposta di legge presentata dalla Lega per contrastare in particolare le attività degli eco-attivisti come Ultima generazione, che da mesi con le loro iniziative creano disagi al traffico nelle principali città italiane.

Arresto per chi blocca il traffico: la proposta della Lega

Preannunciata da Matteo Salvini, la Lega ha presentato alla Camera una proposta di legge per inasprire le pene per chiunque blocchi la libera circolazione sulle strade, prevedendo l’introduzione di un reato penale e l’arresto in flagranza.

“Abbiamo già assistito a tristi scene di sedicenti gruppi attivisti ambientalisti ed ecologisti che impediscono, spesso con il proprio corpo, la mobilità, soprattutto nelle ore di punta, provocando un grande disagio fra gli automobilisti”, afferma il deputato leghista Gianangelo Bof, primo firmatario della proposta di legge.

“La proposta della Lega per contrastare i fanatici green che bloccano le strade va nella direzione giusta”, aggiunge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.

La proposta di legge

Secondo quanto riporta Adnkronos, la proposta di legge depositata alla Camera dalla Lega è suddivisa in tre articoli. Il primo prevede l’inasprimento delle sanzioni, dalla multa attuale alla reclusione in carcere.

“La pena della sanzione amministrativa da mille euro a 4mila euro, ad oggi prevista in caso di impedimento della libera circolazione su strada con il proprio corpo” viene rimpiazzata con “la reclusione da 6 mesi a 3 anni“.

Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano l’autostrada A4 Torino-Milano, 19 ottobre 2023

Il secondo articolo prevede di estendere il Daspo urbano emesso dal questore nei confronti delle persone bloccano le strade.

Con il terzo articolo viene introdotto il reato penale: una “nuova fattispecie di delitto all’articolo 380 del Codice di Procedura Penale”, che prevede “l’arresto obbligatorio in flagranza” per chi blocca il traffico.

La reazione di Ultima Generazione

Non si è fatta attendere la reazione di Ultima Generazione che con una nota ha fatto sapere come il gruppo rivendichi «il diritto a protestare soprattutto perché sembra rimanere l’unica speranza davanti al disinteresse politico”.

“A Bologna con dei cartelli – affermano gli attivisti – abbiamo ricordato le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, per cui non sono stati ancora stanziati i fondi necessari ma solo una parte veramente esigua: Ci chiediamo come mai questi politici tirino in ballo la tutela dell’ordine pubblico quando non sembrano essere minimamente interessati alle vite dei cittadini”.