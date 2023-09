Nuovo blitz di 5 attivisti di Ultima Generazione a Roma su via Appia, traffico in tilt: arrivano i carabinieri

Gli attivisti di Ultima Generazione sono tornati a protestare a Roma nella mattinata di venerdì 29 settembre: la protesta ha avuto luogo in via Appia, all’altezza di via Albano, e ha scatenato la reazione polemica di alcuni automobilisti.

La protesta di Ultima Generazione in via Appia

Nella prima mattinata di venerdì alcuni attivisti hanno occupato la sede stradale di via Appia, all’altezza di via Albano, in direzione centro.

“Nel 2100 anche le coste italiane saranno sommerse dall’innalzamento dei mari”, hanno gridato i manifestanti srotolando uno striscione arancione con scritto “Fondo Riparazione“. La protesta di Ultima Generazione ha riguardato anche l’apertura di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio destinati a ospitare i migranti in attesa dell’espulsione.

Fonte foto: ANSA “Non paghiamo il fossile”: è la scritta che si legge su un manifesto di Ultima Generazione in una precedente manifestazione di protesta.

Momenti di tensione in via Appia a Roma

La protesta degli attivisti di Ultima Generazione ha scatenato le proteste di chi doveva andare al lavoro o a scuola. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, qualcuno tra gli automobilisti, molto arrabbiato, ha strattonato i manifestanti ma non risultano esserci feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno invitato e poi accompagnato gli ambientalisti sul ciglio della strada in attesa che fossero condotti in caserma per essere identificati e denunciati.

L’appello social di Ultima Generazione

Sulle storie Instagram dell’account ‘Ultima.Generazione’, è apparso in mattinata questo messaggio: “Nuovo blocco stradale per chiedere un “Fondo Riparazione” permanente di 20 miliardi di euro per riparare i danni causati agli italiani dalla crisi climatica”.

E poi: “Questa mattina Giordano, Filippo, Samuele, Beatrice e Simone hanno bloccato Largo dei Colli Albani perché non vogliono che lo Stato continui ad investire i soldi delle nostre tasse nel fossile, ma che finanzi invece il Fondo Riparazione per i danni della crisi climatica”.

In un altro messaggio si legge: “Arrivare qualche minuto in ritardo non è nulla in confronto alla catastrofe climatica. Perdere la casa, la possibilità di mangiare, la vita delle persone che amiamo… Non possiamo rimanere indifferenti alla possibilità che questo accada”.

Poi l’annuncio: “Continuiamo nonostante le conseguenze legali e i trascinamenti”.