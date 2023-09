Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Berlino: imbrattata di vernice arancione la Porta di Brandeburgo

Nuovo blitz degli eco-attivisti di Ultima Generazione a Berlino, in Germania. Domenica 17 settembre, gli attivisti climatici tedeschi hanno spruzzato vernice arancione sulla Porta di Brandeburgo per sollecitare il governo tedesco ad intraprendere un’azione urgente contro i cambiamenti climatici.

Imbrattato lo storico monumento

Gli attivisti di Last Generation, associazione omologa e affiliata all’italiana Ultima Generazione, hanno gettato della vernice arancione e rossa sulle colonne della Porta di Brandeburgo, monumento simbolo della capitale tedesca.

Il gruppo ambientalista chiede che la Germania smetta di utilizzare tutti i combustibili fossili entro il 2030 e adotti altre misure a breve termine, inclusa l’imposizione di un limite di velocità generale di 100 km/h sulle autostrade, per ridurre le emissioni più rapidamente.

Arrestati 14 attivisti

La polizia ha isolato l’area circostante la Porta di Brandeburgo e ha confermato di aver arrestato 14 attivisti affiliati a Ultima Generazione.

Il sindaco di Berlino Kai Wegner ha condannato le azioni del gruppo ambientalista, affermando che le loro dimostrazioni vanno oltre le legittime forme di protesta.

“Con queste azioni, questo gruppo non solo danneggia la storica Porta di Brandeburgo, ma anche il libero pensiero sulle questioni importanti del nostro tempo e del futuro”, ha dichiarato all’agenzia di stampa tedesca dpa.

La Porta di Brandeburgo, a Berlino, dopo il blitz di Ultima Generazione

Le azioni del gruppo in Italia

Il 13 luglio scorso, gli attivisti per il clima hanno occupato gli aeroporti di Amburgo e Düsseldorf, con inevitabili conseguenze sul traffico aereo. Molti vacanzieri in partenza, infatti, hanno visto i propri voli subire ritardi e cancellazioni.

Gli attivisti per il clima si sono incollati all’asfalto delle piste finché non sono stati allontanati di peso dai dipendenti dell’aeroporto.

Il gruppo si è reso famoso anche in Italia per azioni simili. Il 3 luglio scorso, Ultima Generazione ha preso di mira il Battistero cospargendo il selciato di vernice.

Cinque militanti del gruppo ambientalista si sono posizionati di fronte al Battistero di Firenze, in piazza Duomo, e si sono cosparsi di un liquido rosso, probabilmente salsa di pomodoro o vernice.

Nei giorni precedenti, gli ecoattivisti avevano portato la loro dimostrazione a Roma, in via della Conciliazione, sdraiandosi sull’asfalto come se fossero cadaveri per protestare contro la condanna inflitta a Maria Rosa Ester Goffi e Guido Viero da parte del tribunale Vaticano.