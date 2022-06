Matteo Salvini, l'ambasciata russa afferma di aver pagato il volo per Mosca al leader leghista: é polemica

Si rinnova la polemica politica sul discusso viaggio in Russia del leader della Lega, Matteo Salvini. In una nota, l’ambasciata della Federazione russa in Italia ha fatto sapere che, a causa delle sanzioni dell’Ue, sono stati sospesi i voli diretti sulla Roma-Mosca. Pertanto, si è reso necessario per la delegazione italiana l’acquisto di biglietti aerei per un volo Aeroflot da Istanbul a Mosca.

La nota dell’ambasciata russa in Italia

L’ambasciata della Federazione russa sottolinea che la stessa ha assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un’agenzia di viaggi russa.

Ma poiché il viaggio di Salvini a Mosca non è avvenuto per motivi ben noti, “alla fine ci è stato restituito l’equivalente della cifra spesa” per l’acquisto dei biglietti aerei in euro, con “rispettivi documenti comprovanti”. Secondo l’ambasciata, “non c’è assolutamente nulla di illegale” in questo.

La nota è stata diffusa per tentare di smentire i rumors secondo cui il consulente del leader del Carroccio, Antonio Capuano, si sarebbe fatto dare dal figlio del capo del Gru (il servizio militare di Putin) i soldi per la trasferta in Russia.

Polemiche sull’ex ministro

Le reazioni politiche non sono tardate ad arrivare. Secondo il leader di Azione, Carlo Calenda, è chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo “indissolubile e poco trasparente”. Gli alleati politici e i rappresentanti della Lega al Governo dovrebbero acquisire la consapevolezza che è “una persona pericolosa per la sicurezza nazionale”.

Matteo Renzi usa invece il sarcasmo per colpire il segretario leghista. L’ambasciata russa ha detto che ha pagato il viaggio di Salvini a Mosca? Fosse stato solo d’andata, ha detto Renzi, “sarebbe stato meglio”.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini a Genova

La dura reazione della Lega

Secondo quanto fa sapere la Lega in una nota, Matteo Salvini ha dato mandato ai suoi legali di querelare chi, a partire da media e politici, ha fatto o sta facendo insinuazioni e accuse a sproposito del possibile viaggio a Mosca.

A differenza di un gruppo editoriale che per anni ha distribuito in allegato Russia Oggi, la Lega, sottolinea il comunicato, “non ha e non ha avuto accordi economici di alcun tipo con Mosca”.