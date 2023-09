Matteo Renzi si candida al Parlamento europeo con il Centro: l'annuncio ufficiale del leader di Italia Viva

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Renzi torna a candidarsi. L’ex presidente del consiglio cercherà di farsi eleggere alle elezioni europee del 2024. Il nome della sua lista non sarà quello del suo partito, Italia Viva, ma si chiamerà invece “Il Centro”.

La conferenza stampa di annuncio della candidatura

Matteo Renzi annuncia, durante una conferenza stampa, la sua candidatura alle elezioni europee. La lista con cui si presenterà si chiamerà “Il Centro”, non apparirà sulle schede quindi il nome del suo partito Italia Viva.

“Il mio è un appello a tutti i dirigenti di Iv a mettersi in gioco. E il primo a mettersi in gioco sarò io candidandomi al Parlamento europeo” ha detto l’ex presidente del consiglio.

La candidatura sarà presentata nella circoscrizione di Milano. Renzi ha spiegato questa decisione dicendo: “perché voglio vedere in faccia quelli della sinistra pronti al referendum contro il Jobs Act”.

Calenda, PD e Forza Italia

Nelle parole del leader di Italia Viva non solo il Partito Democratico, ma anche Forza Italia. Il Centro punta infatti a prendere voti sia dalla parte più moderata dei Dem che da quella di Forza Italia, che negli ultimi sondaggi ha perso voti tornando alle percentuali precedenti alla morte di Berlusconi.

Parole al contempo dure e di stima per l’ex alleato Carlo Calenda: “A mio giudizio la sua posizione merita rispetto ma sono molto colpito dall’atteggiamento di Azione perché avevamo deciso insieme di fare una Federazione e hanno lasciato le cose a metà”.

Il Centro farà parte del gruppo europeo Renew Europe, insieme tra gli altri al partito Renaissance di Emmanuel Macron, presidente della Francia e membro di maggior spicco del partito centrista europeo.

Renzi contro Meloni e Salvini

Durante la conferenza stampa per l’annuncio della sua candidatura, Matteo Renzi ha criticato il governo per alcuni episodi che hanno riguardato Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier, e Giorgia Meloni.

Al primo l’ex presidente del Consiglio ha criticato l’assenza sul luogo dell’incidente ferroviario di Brandizzo, a cui Salvini avrebbe preferito: “festival del cinema e al gran premio di Monza”. Critiche anche verso Meloni per il mancato arrivo dei fondi per l’alluvione in Emilia Romagna.