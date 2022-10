Marito e moglie trovati morti a Taranto, si valuta l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Orrore a Taranto: marito e moglie sono stati trovati morti in un contesto in cui si delineano i contorni del giallo. Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi dell’omicidio-suicidio.

Giallo a Taranto: cos’è successo

I corpi senza vita di marito e moglie sono stati trovati in due appartamenti diversi della città di Taranto.

L’uomo, Roberto Delli Santi di 50 anni e sottufficiale della Marina Militare, è stato trovato impiccato in una villa in via Gobbioni, a San Vito.

Fonte foto: TuttoCittà Taranto, viale Virgilio: l’appartamento in cui viveva la coppia

La donna, Silvia Di Noi di 52 anni, è stata rinvenuta priva di vita in un appartamento di viale Virgilio. La donna avrebbe avuto uno strofinaccio in bocca.

La coppia viveva nell’appartamento di viale Virgilio.

L’allarme dato dal figlio

L’allarme è stato dato dal figlio della coppia, allarmato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.

Per questo il giovane ha contattato alcuni familiari che si sono subito portati nell’abitazione di viale Virgilio. Lì hanno trovato il cadavere di Silvia Di Noi.

I familiari hanno quindi immediatamente allertato le forze dell’ordine, e gli agenti si sono subito messi alla ricerca del marito. Il corpo di Roberto Delli Santi è stato rinvenuto poco dopo.

Il giallo

Le dinamiche che hanno portato alla morte della coppia sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe aver ucciso la moglie soffocandola per poi togliersi la vita.

La coppia non ha lasciato alcun biglietto per spiegare il gesto. ‘TgCom24’ riporta che i familiari avrebbero detto agli inquirenti che la coppia, negli ultimi tempi, avrebbe vissuto in una situazione di disagio sempre maggiore.

La donna, sempre secondo ‘TgCom24″, avrebbe avuto anche problemi di salute.

Per questo si valuta l’ipotesi dell’omicidio-suicidio, come nel caso di Ravenna quando nell’aprile 2022 una coppia di anziani era stata trovata priva di vita.