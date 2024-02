Marito condannato a risarcire la moglie, maestra di catechismo: costretta a scambi di coppia ad Adria (Rovigo)

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ad Adria, in provincia di Rovigo, un marito è stato condannato a risarcire la moglie, dopo essere stato accusato di aver obbligato la donna, maestra di catechismo, a partecipare a scambi di coppia con tanto di rapporti sessuali con sconosciuti.

Le accuse nei confronti del marito

In base a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’uomo, un cinquantenne di Adria, dopo alcuni anni di matrimonio, nel 2019 avrebbe iniziato a chiedere alla donna di praticare sesso con sconosciuti e di darsi al libero scambio con altre coppie “con una condotta abitualmente aggressiva e prevaricatrice“, come si legge nel capo d’imputazione,

L’uomo avrebbe costretto l’allora moglie a iscriversi a siti web per scambisti e si sarebbe imposto sulla donna portandola a frequentare locali di scambi di coppia contro la sua volontà, chiedendo (e ottenendo) di assecondare le avances sessuali di altre coppie.

A insaputa della donna, il cinquantenne avrebbe postato una serie di foto con la donna nuda o in atteggiamenti provocanti e le avrebbe impedito di esercitare l’attività d’insegnante di catechismo e di operare come volontaria nei gruppi scout.

L’uomo avrebbe anche minacciato l’allora coniuge di raccontare tutto alle figlie e di stampare e divulgare le foto che la ritraevano nuda.

La denuncia della moglie

Nell’ottobre del 2021 la donna ha prima confidato tutto a una coppia e poi, col supporto delle figlie, si è convinta a sporgere denuncia. Il commento dell’avvocato della donna, Giuseppe Carinci: “La situazione in cui si è trovata la vittima è quella in cui si trovano troppe donne, che faticano a uscire da un rapporto maltrattante. La mia cliente ce l’ha fatta solo grazie alle figlie e all’amore per loro”.

L’uomo condannato a pagare un risarcimento di 7500 euro all’ormai ex moglie è un cinquantenne di Adria, nella provincia di Rovigo, in Veneto.

La condanna per il marito

Nella giornata di martedì 27 febbraio, il cinquantenne di Adria è stato condannato a 2 anni di reclusione e a un risarcimento di 7.500 euro da destinare all’ormai ex moglie. Per l’uomo la pena, sospesa, è subordinata a un percorso di recupero presso strutture che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne.