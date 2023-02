Marco Travaglio attacca il Pd su Alfredo Cospito, anche Mario Giordano contro l'anarchico a Fuori dal coro

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Non si placa la polemica attorno al caso di Alfredo Cospito, l’anarchico al regime 41 bis in sciopero della fame da mesi. Dopo le accuse incrociate tra maggioranza e opposizione, ora anche giornalisti come Marco Travaglio e Mario Giordano hanno detto la loro.

Marco Travaglio “stana” il PD sul caso Cospito

Il direttore del Fatto Quotidiano ha infatti espresso una dura critica nei confronti del Partito Democratico e dello scontro in Aula tra destra e sinistra, un “dramma che la politica italiana riesce a trasformare in farsa e caciara”.

In particolare, Marco Travaglio afferma di non capire cosa voglia il PD: “Capirei se il Pd avesse una posizione chiara – ha detto a Otto e Mezzo – invece si limita a dire che Cospito sta male“. Lo definisce un atto politico rispettabile per l’anarchico condannato, ma “non è che lo Stato lo deve accontentare perché fa lo sciopero della fame“.

In questo modo, sottolinea, sarebbe più che facile per altri detenuti in regime carcerario duro (come i mafiosi) intraprendere la stessa strada. Lo Stato invece, “non se li è mai filati, giustamente”.

Il paragone tra Cospito e Messina Denaro

Nella sua invettiva contro il PD per il caso Cospito, Marco Travaglio insiste a sottolineare un punto ribadito da molti negli ultimi giorni: “Cospito non sta male perché lo torturano ma perché volutamente fa lo sciopero della fame”.

Soprattutto, l’anarchico ha già affermato che continuerà a rifiutare il cibo anche qualora vi venisse levato il 41 bis – opzione già cassata a dicembre dal Tribunale di sorveglianza – perché il suo obiettivo è l’abolizione del regime per tutti.

Per Travaglio, c’è molta ipocrisia nell’affermare di volere il 41 bis tranne che per Cospito: “Se domani Messina Denaro sciopera contro il 41 bis, va accontentato perché non dobbiamo farne un martire? È questa l’ipocrisia che non si capisce” ha aggiunto.

Anche Mario Giordano contro l’anarchico

Come detto, Travaglio non è l’unico che pur essendo di norma lontano dalle idee politiche dell’attuale maggioranza, sembra schierato dalla parte del Governo sul rifiuto di accontentare in alcun modo Alfredo Cospito.

Con lui c’è anche Mario Giordano, che a Fuori dal coro ha lanciato un’invettiva contro l’uomo condannato per strage contro la sicurezza dello Stato: “Mi preoccupo per la salute di quelli che finiscono al pronto soccorso, non riesco a farlo per la salute del terrorista-anarchico Cospito“.

Ha poi proseguito: “Se ha scelto di non mangiare pazienza […] Ha passato la vita a teorizzare la violenza contro lo Stato, adesso per protestare contro lo Stato che lo tiene al carcere duro ha smesso di mangiare: che non mangi”.