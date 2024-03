Marcello Pittella di Azione in Basilicata e il paragone con gli ebrei: l'audio shock su Pd-M5S pre-elezioni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bufera su Marcello Pittella, consigliere regionale della Basilicata di Azione nonché ex governatore della regione. In un audio privato, parlando del campo largo con Pd e M5S, ha pronunciato delle frasi sugli ebrei che hanno scatenato una tempesta mediatica, costringendolo a chiedere scusa in seconda battuta.

L’ex governatore Marcello Pittella di Azione travolto dalla bufera: l’audio privato

“L’uomo di fiducia della Schlein dice che Azione non può partecipare alla lista del centrosinistra perché Calenda ha avuto delle parole poco tenere sul Pd e Conte e soprattutto perché ha detto che Bardi è una brava persona”.

Questo l’incipit dell’audio di Pittella.

Questo, ha proseguito l’ex governatore, è un “comunicato che fa mettere le mani nei capelli. Mi rattrista tremendamente perché vuol dire che c’è proprio un’azione a far male, a far morire”.

Il paragone sugli ebrei parlando del campo largo con Pd e M5S

Quindi il passaggio sul paragone con gli ebrei: “Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire”.

Le scuse di Marcello Pittella e la giustifica: “Giorni di stress e tensione”

Dopo che l’audio è trapelato a livello pubblico, l’ex governatore si è ritrovato costretto a fare un passo indietro su quanto esternato, domandando scusa e giustificandosi con lo stress da cui, a suo dire, è stato travolto in questi giorni.

“Giorni di stress e tensione emotiva hanno generato una ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in un audio privato”, ha dichiarato Marcello Pittella in merito al paragone sugli ebrei.

“Parole che ho usato per rappresentare il modo in cui, dopo aver governato la Regione per il centrosinistra con dignità e onore, siamo stati trattati. Sono profondamente dispiaciuto per l’accaduto e mi scuso con chi può essersi sentito offeso”, ha concluso l’ex presidente della Basilicata.

Azione non sosterrà il candidato di centrosinistra in Basilicata

In vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata, la coalizione di centrosinistra (Pd, M5s, Avs) ha raggiunto l’accordo sull’esponente dem Piero Marrese, 43 anni, presidente della Provincia di Matera e sindaco del Comune di Montalbano Jonico. Azione non lo sosterrà.