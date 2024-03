Carlo Calenda contro il generale Roberto Vannacci in diretta tv: "Paola Egonu mi sembra più italiana di lei"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel corso della puntata del 12 marzo di ‘DiMartedì’ è andato in scena uno scontro tv tra il leader di Azione Carlo Calenda e il generale Roberto Vannacci.

Carlo Calenda contro Roberto Vannacci: le parole su Paola Egonu

Tutto è nato da una domanda del conduttore Giovanni Floris, che ha chiesto al Generale Roberto Vannacci di spiegare perché Paola Egonu non sarebbe rappresentativa dell’italianità.

Prima che il generale potesse rispondere, Carlo Calenda è intervenuto: “Lei non è precisamente il modello dell’ariano, è probabile che ci siano influssi arabi, longobardi, bizantini… L’Italia è stata un posto che ha avuto una tale complessità di etnie insieme che anche gli stessi italiani sono diversissimi”.

Floris, rivolgendosi a Vannacci, ha ripreso la parola e chiesto: “Lei quando fotografa l’Italia ideale a cui bisogna assomigliare?”. Il generale ha risposto: “Non la fotografo io. Faccia fare un giro tra il pubblico alle telecamere. Eccola l’italianità”. E poi: “Oggi non siamo questi”.

Il conduttore ha poi mostrato la foto di Mattia Furlani, Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli (i tre atleti che hanno brillato ai mondiali di atletica di Glasgow), per dimostrare il fatto che “Gli italiani sono così“. Vannacci ha risposto: “No, la maggioranza degli italiani ha caratteristiche caucasiche“.

Carlo Calenda ha quindi rincarato la dose, rivolto a Roberto Vannacci: “Oggi sa perché questi sono italiani? Perché studiano in Italia, hanno cittadinanza italiana e per la Repubblica italiana che lei ha promesso di servire sono italiani. Paola Egonu mi sembra avere più italianità di lei, glielo dico con la massima franchezza”.

Il generale Roberto Vannacci.

Paola Egonu ha querelato il generale Roberto Vannacci

La pallavolista Paola Egonu ha presentato una querela contro il generale Roberto Vannacci per quanto da lui scritto nel libro ‘Il mondo al contrario’.

La frase nel mirino: “Anche se italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità“.

Il commento di Vannacci dopo la querela di Paola Egonu

In un’intervista al quotidiano ‘La Verità’, il generale Roberto Vannacci ha commentato così la querela di Paola Egonu: “Non ci siamo mai sentiti, ma non nego che a me piacerebbe molto avere la possibilità di scambiare opinioni. L’ho detto mille volte durante le presentazioni del libro e in tantissime interviste”.

Poi ha spiegato: “Ho semplicemente detto che Paola Egonu ha delle caratteristiche somatiche specifiche che non la inquadrano nell’italianità. Lei è cittadina italiana, io sono orgoglioso che lei sia cittadina italiana e io tifo per lei quando vince a pallavolo”.